La Cina sfida gli USA e lancia la GPU rivale di NVIDIA

I motivi per cui esistono tensioni fra Cina e Taiwan sono svariate, ma c'è chi vede nella lotta ai semiconduttori con gli USA una delle principali ragioni. A causa del divario tecnologico, la Cina non si è mai dimostrata veramente all'altezza quando si parla di chip per smartphone e PC, dovendosi così spesso affidare a realtà come Intel, AMD, NVIDIA, Qualcomm e MediaTek. E se in ambito smartphone compagnie come SMIC e UNISOC stanno dando una mano alla Cina a rendersi più indipendente, in ambito PC la situazione è più delicata. Proprio per questo, fa notizia che un'azienda sconosciuta come Biren sia riuscita nell'impresa di produrre una GPU cinese in grado di sfidare (sulla carta) quelle delle più note aziende statunitensi.

Prosegue la lotta ai semiconduttori fra Cina e USA, questa volta nel mondo delle GPU

Fondata nel 2019 con sede a Shanghai, Biren Technology ha colto tutti di sorpresa presentando la Biren BR100, la GPU più veloce che si sia mai vista uscire dalla Cina. È una scheda grafica per uso generico, realizzata con processo produttivo a 7 nm, con chip da 1.074 mm2 e con ben 77 miliardi di transistor: per capirci, una GPU come la NVIDIA RTX 3090 a 8 nm ne conta 28,3 miliardi, mentre la NVIDIA Hopper H100 a 4 nm arriva a ben 80 miliardi. Così tanti transistor fanno sì che la BR100 sia in grado di simulare il comportamento delle cellule nervose del cervello umano, rendendo la Cina meno dipendente dalle GPU di NVIDIA per intelligenza artificiale e reti neurali.

La GPU Biren sfrutta il design 2.5D CoWoS di casa TSMC, offre 300 MB di cache, 64 GB di HBM2e e una banda da 2,3 TB/s con supporto PCIe Gen 5.0. Queste specifiche fanno sì che la BR100 abbia prestazioni pari a 2.048 TOPS (INT 8), 1.024 TFLOP (BF16), 512 TFLOP (TF32+) e 256 TFLOP (FP32), più potente fino a 2,8 volte della NVIDIA Ampere A100 (ma meno potente di 2,5 volte della Hopper H100). Oltre a questa, poi, c'è anche la GPU Biren BR104 nel formato PCIe standard, con un TDP di 300W e una potenza dimezzata rispetto alla BR100.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il