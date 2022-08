Recensione aspirapolvere senza filo Shark: la scopa elettrica ciclonica che non ti aspetti

Probabilmente, in pochi avranno sentito parlare di SharkNinja qui in Italia, ma in realtà non è proprio l'ultimo arrivato. Si tratta di un brand statunitense specializzato in prodotti e piccoli elettrodomestici per la casa, che da circa un paio di mesi ha fatto il suo debutto anche nel Bel Paese.

Friggitrici Elettriche grandi, robot da cucina, particolari forni e chi più ne ha più ne metta, fanno parte del catalogo dell'azienda, che pare sia già pronta a competere nel mercato tricolore, con prodotti che seguono un unico filo conduttore: il rapporto qualità/prezzo.

Un filo conduttore che si trova anche nella scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT, un aspirapolvere ciclonico wireless ricco di funzionalità, come una spazzola motorizzata doppia, ben due batterie in confezione ed un accessorio studiato per rimuovere i peli di animali domestici anche da divani e tappeti.

Recensione scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT

Contenuto della confezione

La confezione della scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT è molto basilare, ma è ricca di accessori di tutti i tipi.

Al suo interno troviamo:

Scopa elettrica Shark;

accessorio a lancia da 30 cm;

strumento multisuperficie;

spazzola anti-allergeni;

accessorio Pet con PowerFins;

borsa per gli accessori;

2 batterie agli ioni di litio;

base di ricarica doppia.

Design e materiali

Il design della scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT è di quelli che “o si odiano o si amano”. Le linee del dispositivo sono ricordano un po' quelle di Proscenic, e sono caratterizzate da una struttura con tagli piuttosto netti e realizzata in plastica molto resistente, alla quale si connette superiormente il motore con il relativo contenitore dello sporco, ed inferiormente una spazzola motorizzata che il brand chiama DuoClean e che sì, è una delle spazzole più innovative che ho visto nell'ultimo periodo.

Sia chiaro, date le dimensioni della spazzola motorizzata (anche se dovrei parlare al plurale), della batteria rimovibile e sostituibile con una seconda che è inclusa in confezione e l'intera struttura dell'aspirapolvere che è molto solida e resistente, la scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT non è di certo tra le più leggere del mercato: pesa circa 4 Kg ma è comunque molto comoda da utilizzare sia grazie all'ottimo grip della spazzola sul pavimento, sia grazie ad un buon bilanciamento dei pesi.

Sopra al serbatoio poi, è stato integrato un display LED sul quale si potrà controllare la carica rimanente della batteria, scegliere la tipologia di superficie che si vuole pulire (che può variare dai tappeti al marmo) ed impostare le relative modalità di pulizia: sono 3 e no, non è integrata la modalità automatica.

Molto capiente il serbatoio, che grazie ai suoi 0,7 litri di capienza si posiziona leggermente sopra la media di mercato. Al suo interno è stato inserito il sistema filtrante HEPA a 4 stadi, che si può smontare e lavare sotto l'acqua corrente, e che è in grado di filtrare fino al 99,99% delle particelle, eliminando anche i cattivi odori.

Anche il tubo è diverso rispetto alla stragrande maggioranza degli esponenti della categoria. A collegare la spazzola motorizzata alla struttura principale della scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT, ci pensa un tubo che l'azienda chiama “Flexology” e che, in soldoni, tramite la pressione di un tasti si potrà piegare in modo tale da semplificare la pulizia sotto i letti, i mobili e tutte le altre zone basse che difficilmente si potrebbero raggiungere con un tubo di tipo tradizionale.

Ed è anche grazie a questo tubo, che la scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT si può posizionare semplicemente in verticale quando non la si utilizza. Il che vuol dire che non sarà necessaria la presenza di una base di ricarica o di un supporto a muro, e le batterie si potranno ricaricare con una piccola basetta da posizionare in maniera del tutto indipendente dall'aspirapolvere e che è in grado di ricaricarne due contemporaneamente.

Potenza d'aspirazione e qualità della pulizia

Ad animare la scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT ci pensa un motore da 59 watt che sì, garantisce una buona potenza d'aspirazione ma che al contempo contribuisce profondamente ad aumentare la rumorosità generale del dispositivo, che può arrivare anche a 80 dB. Insomma, si tratta di un aspirapolvere ciclonico piuttosto rumoroso, anche perché i rulli che ruotano nella spazzola principale sono due.

Ed è proprio il sistema DuoClean con PowerFins che migliora profondamente la pulizia della scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT. In soldoni, si tratta di una spazzola doppia che è stata progettata in modo da garantire la massima pulizia non solo su superfici solide come parquet e pavimenti ma anche sui tappeti, in modo da aspirare già alla prima passata una quantità superiore di particelle e sporco.

E se sul pavimento il sistema fa davvero la differenza, per quanto riguarda i tappeti un appunto devo proprio farlo: in primis, ho notato che la scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT da il meglio di sé con tappeti a pelo corto, ma in questi casi il mio consiglio è quello di ridurre la potenza d'aspirazione, perché potrebbe capitare che nel tipico movimento che si fa quando si pulisce, l'aspirapolvere tiri indietro il tappeto rendendo tutto molto più scomodo.

Ed è per questo che mi sarebbe piaciuto vedere la scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT dotata di sensori con i quali rilevare la tipologia di materiale sul quale va a lavorare: è questa l'unica vera mancanza di questo modello e sarebbe stato molto comodo se, in maniera del tutto autonoma, la scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT fosse stata in grado di capire quando era in funzione su un tappeto e quanto su un pavimento.

Sempre nella spazzola principale poi, l'azienda ha integrato un sistema antigroviglio molto funzionale, pensato con lo scopo di evitare che capelli o peli si attorciglino attorno alla spazzola durante l'aspirazione. E dopo aver provato il prodotto in una casa con quattro cani, posso dirlo: funziona piuttosto bene.

Tutte le spazzole possono essere collegate direttamente al motore oltre che al tubo di aspirazione e fanno il loro dovere senza problemi di sorta. C'è la spazzola per imbottiti come divani o materassi, che ha una presa più sigillante in modo da simulare l'effetto “battitura” ed aspirare la polvere e le particelle che si insediano nei tessuti, e c'è un accessorio che a me è piaciuto parecchio: quello per i peli degli animali domestici.

Grazie a questo accessorio infatti, è possibile aspirare senza troppa fatica i peli degli animali domestici che si “incollano” a divani e materassi: utilizzarla è molto semplice ed effettivamente il lavoro svolto è molto buono.

Autonomia della batteria

Alla minima potenza di aspirazione la scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT è in grado di arrivare a circa 50 minuti di autonomia con un'unica carica, tempo che supera di poco i 10 minuti quando la si utilizza con la massima potenza. Nella confezione però, escono due batterie ricaricabili in maniera del tutto autonoma dall'aspirapolvere, il che in soldoni tende a raddoppiare i tempi di ricarica.

Insomma, con due batterie cariche, si potrà pulire casa senza problemi anche utilizzando sempre la massima potenza. Ma ciò che mi è piaciuto di più, è la base di ricarica delle batterie, che si potrà riporre senza problemi in qualsiasi zona della casa e che non richiederà l'utilizzo dell'aspirapolvere. Ottima idea.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita della scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT è di 529,99 euro ma, sia su Amazon che sul sito ufficiale del brand, è possibile acquistarla in sconto a 449,0 euro. E ok, non è di certo tra i modelli più economici del mercato, ma è indubbio che in questa fascia di prezzo è difficile trovare alternative in grado di offrire la dinamicità e gli accessori che si trovano nel prodotto di Shark.

Che si abbiano o meno animali domestici in casa, la scopa elettrica senza filo Shark IZ320EUT è un prodotto in grado di garantire una pulizia profonda del proprio ambiente domestico, e l'idea della spazzola a doppio rullo, dell'accessorio per i peli degli animali e della base di ricarica per due batterie sono vincenti.

Peccato però che il brand non abbia pensato di implementare nessun sistema di sensori per il riconoscimento automatico dello sporco e dei materiali e che sì, effettivamente data la potenza e le tecnologie di aspirazione si tratta di un aspirapolvere ciclonico wireless piuttosto rumoroso.





