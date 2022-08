AOVO M365 Pro è l’e-Scooter per spostarsi in città: leggero, pieghevole, veloce ed economico!

Siete alla ricerca di un monopattino elettrico con cui spostarvi comodamente e velocemente in città? AOVO M365 Pro potrebbe essere la soluzione giusta: leggero, pieghevole e resistente, con questo e-Scooter potete viaggiare a 25 km/h e raggiungere la vostra destinazione in tempi rapidi, che si tratti di andare al supermercato, all'università o in ufficio. Adesso, poi, acquistare il monopattino è anche più conveniente che mai, grazie all'incredibile offerta dedicata. Scopriamo i dettagli!

AOVO M365 Pro è il monopattino elettrico perfetto per chi vuole spostarsi in città comodamente e velocemente

Il monopattino elettrico AOVO M365 Pro è perfetto per i piccoli spostamenti urbani: è dotato di un motore da 350 W e può raggiungere una velocità massima di 25 km/h, mentre la sua batteria da 10.4 Ah offre un'autonomia massima di 35 km.

Questo e-Scooter presenta un design impermeabile, resistente e leggero. Può essere piegato e quindi facilmente trasportato con sé sui mezzi di trasporto o in auto, quando lo si vuole portare in vacanza. AOVO M365 Pro è dotato di pneumatici da 8.5″ in grado di assorbire efficacemente urti e vibrazioni ed offre poi tre diversi livelli di velocità, mente il sistema di frenatura a doppio freno (elettrico anteriore e a disco posteriore) garantisce una frenata sicura.

Lo scooter elettrico presenta poi un piccolo schermo LCD che mostra varie informazioni, tra cui lo stato della batteria e la velocità di percorrenza, mentre la presenza di un potente faro provvede ad illuminare i sentieri più scuri.

Come anticipato, AOVO M365 Pro può essere comprato in offerta ad un prezzo super applicando il codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

