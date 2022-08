Huawei MateView SE arriva in Italia e promette un’esperienza super confortevole

Mentre tutti i riflettori sono puntati sulla prossima serie Mate 50 (il lancio in patria è stato confermato), arriva in Italia una novità parecchio gradita. La compagnia cinese ha annunciato Huawei MateView SE, un nuovo monitor che promettere un'esperienza visiva super confortevole grazie alle sue caratteristiche; tra queste abbiamo la possibilità di ruotare lo schermo di 90° e la modalità eBook, perfetta per leggere senza sforzi.

Huawei MateView SE: caratteristiche e prezzo del nuovo monitor

Il nuovo arrivato del brand eredita le linee e l'estetica del MateView classico, ma portandolo ad un livello successivo. Huawei MateView SE arriva con una diagonale da 23.8″, risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) ed un rapporto schermo-corpo del 92%, grazie alla presenza di cornici sottilissime su tre lati. Il pannello IPS supporta la gamma di colori P3 con una copertura del 90% e copre la gamma sRGB al 100%. Il risultato? Colori più vividi e realistici, anche più autentici a livello professionale grazie alla calibrazione ∆E<2.

Insomma, si tratta di una soluzione utile sia per chi svolge lavori da ufficio che per i creativi alle prese con grafica e video-editing. MateView SE è il primo monitor Huawei dotato della modalità eBook, la quale riduce la temperature del colore rendendo lo schermo più leggibile. L'effetto finale è simile alla lettura sulla carta stampata, tipo e-Ink (ovviamente parliamo sempre di uno schermo LCD).

Le altre caratteristiche importanti del nuovo monitor comprendono un refresh rate maggiorato (a 75 Hz), il supporto alla tecnologia AMD FreeSync ed una staffa regolabile che supporto una rotazione verticale fino a 90 gradi. Grazie a quest'ultima feature è possibile regolare liberamente l'orientamento dello schermo: utilissima durante operazioni d'ufficio, la lettura ed il coding.

Il nuovo monitor Huawei MateView SE è disponibile all'acquisto tramite lo store ufficiale del brand, al prezzo di 199.9€. Fino al 5 settembre è possibile usufruire di un coupon col il 10% di sconto: in questo modo il prezzo scenderà a 179.9€, ma solo per poco. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto; all'interno della stessa è anche possibile riscattare il coupon.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il