Amazon Warehouse a sorpresa: 10% di sconto sull’usato garantito!

Dopo le occasioni del Prime Day 2022, torna una delle iniziative più apprezzate dagli utenti a caccia di offerte super. A sorpresa arriva un nuovo evento dedicato ai prodotti Amazon Warehouse, con uno sconto del 10% su quelli presenti all'interno della pagina selezionata dall'e-commerce. Ancora una volta fare spese su Amazon si rivela vantaggioso: il suo usato garantito spesso nasconde delle vere e proprie perle!

Ma cosa sono i prodotti Amazon Warehouse? Si tratta della sezione dell'e-commerce dedicata all'usato. Molto spesso dietro questi accessori si nascono prodotti praticamente nuovi: sono il frutto di resi, magari per difetti di poco conto oppure solo per un cambio di idea da parte dell'utente. Comunque lo stato di ogni prodotto è ben specificato nella pagina dedicata.

Tuttavia dietro le “Condizioni Accettabili”, con un po' di fortuna, potrebbe celarsi un prodotto nuovo (o quasi). Tornando all'evento di questo mese, fino dalle ore 23:59 del 28 agosto è possibile ricevere uno sconto del 10% (direttamente al checkout) su vari accessori selezionati Amazon Warehouse. E se non siete soddisfatti potete sempre restituire il vostro acquisto!

Di seguito trovate il link alla pagina dell'iniziativa: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

