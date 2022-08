vivo X80 Pro+ potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo

Dopo il lancio in Italia del modello X80 Pro, si comincia a parlare di una nuova aggiunta alla serie top della casa cinese. Le voci intorno al debutto del possibile vivo X80 Pro+ si fanno sempre più intense: il prossimo premium phone del brand potrebbe approdare nella seconda metà dell'anno, portandosi dietro specifiche tecniche di altissimo livello. Ecco cosa sappiamo finora!

Aggiornamento 25/08: un nuovo leak ci rivela il presunto periodo d'uscita del top di gamma. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

vivo X80 Pro+ ad ottobre 2022? Cosa sappiamo ad oggi

A riportare della possibile uscita del terzo modello della serie X80 di vivo è il leaker Yogesh Brar, che spiega come la versione Pro+ dovrebbe debuttare già nell'autunno 2022, nello specifico nel mese di ottobre. Questo però potrebbe non essere “regolare” per la programmazione annuale del brand, che di solito in quel periodo presenta la seconda serie X dell'anno, quindi l'eventuale serie X90.

Ma se volessimo prendere per buono quanto detto, come si presenterebbe il possibile X80 Pro+? Stando alle prime voci, sempre dall'insider, ci sarebbe uno Snapdragon 8+ Gen 1 a muovere lo smartphone, con un display che ripeterebbe quanto visto sull'X80 Pro (che aveva già il massimo configurabile), quindi AMOLED E5 con risoluzione 2K+. Il comparto fotocamera dovrebbe essere poi elevato, con un quartetto di sensori da 50 + 48 + 50 + 50 MP con ottiche Zeiss T* e tutto il meglio disponibile.

Insomma, se tutto ciò venisse confermato, potremmo trovarci davanti uno smartphone dalle grandi qualità che sarebbe la ciliegina sulla torta per il 2022 di vivo, che punta ora a diventare un brand rinomato anche per il mercato europeo.

vivo X80 Pro+ in arrivo a settembre, secondo un nuovo leak | Aggiornamento 25/08

Nelle scorse settimane abbiamo parlato del possibile debutto di vivo X80 Pro+, nuova aggiunta alla gamma top. Inizialmente le voci facevano riferimento al mese di ottobre, ma ora nuove indiscrezioni riportano che il super flagship debutterà durante settembre 2022. Non abbiamo ancora una data precisa, ma il tempo che ci separa dall'evento di lancio non dovrebbe essere troppo.

Per amor di precisione, la fonte parla del lancio di un nuovo modello della serie X. Ricordiamo che vivo avrebbe in cantiere anche X80 Lite, tuttavia le voci in riferimento ad un'aggiunta top sono altrettanto insistenti.

Quali saranno le novità di vivo X80 Pro+? Di certo un comparto fotografico superiore e lo Snapdragon 8+ Gen 1, secondo i leak. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli e nel frattempo, per i più curiosi, eccovi la nostra recensione del modello X80 Pro!

