Xiaomi Smart Air Purifier 4 MAX è il nuovo purificatore top contro inquinanti ed allergeni

L'ultima famiglia di purificatori intelligenti targati Mijia continua ad arricchirsi di modelli: siamo arrivati a quota cinque, tenendo conto anche della più recente novità. Stiamo parlando di Xiaomi Smart Purifier 4 MAX, fresco di lancio in patria: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche, caratteristiche e prezzo di vendita!

Xiaomi Smart Air Purifier 4 MAX: caratteristiche e prezzo del nuovo purificatore

Nonostante mantenga invariato il look generale della gamma, con linee sobrie e minimali, Xiaomi Smart Air Purifier 4 MAX presenta una leggero cambio di stile eliminando la griglia frontale (spostandola lateralmente) ed offrendo un pannello completamente “liscio”. Per quanto riguarda il suo potere salutare, il dispositivo è in grado di rimuovere il 99.7% della formaldeide presente nell'aria (0,01 mg/m³ in 1 ora) e i principali agenti inquinanti COV, sempre con valori superiori al 95%.

Il purificatore, a pieno regime, è in grado di fornire ben 13.333 litri d'aria pulita al minuto: più che sufficiente per eliminare rapidamente anche il fumo passivo, i cattivi odori, la polvere ed inquinanti. Non solo: grazie al rivestimento interno antibatterico/antivirale, filtra in modo approfondito batteri ed allergeni. Ovviamente non mancano i controlli smart direttamente dal telefono, così come un pratico display OLED frontale.

Il nuovo purificatore Xiaomi Smart Air Purifier 4 MAX è stato lanciato in Cina al prezzo di 2.799 yuan, circa 408€ al cambio attuale. Si tratta di una cifra importante, ma stiamo comunque parlando del modello top della gamma. Per i più curiosi, di recente abbiamo parlato anche della versione più “compatta” della gamma di purificatori d'aria targati Xiaomi!

