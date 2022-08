POCO X4 Pro 5G si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Si sta per completare la roadmap di aggiornamento della MIUI 13 con Android 12, adesso in arrivo su POCO X4 Pro 5G. Parliamo di uno dei vari smartphone che Xiaomi ha lanciato a inizio 2022 con l'ultima MIUI 13 ma ancora basata su Android 11. Così come la famiglia Redmi Note 11, adesso sta arrivando il major update Android, portando così anche il modello di casa POCO all'ultima versione del robottino verde.

L'aggiornamento MIUI 13 su base Android 12 sta arrivando su POCO X4 Pro 5G

Ecco, quindi, che POCO X4 Pro 5G si sta aggiornando alla MIUI 13 Global con Android 12, nella sua versione V13.0.2.0.SKCMIXM. Ma non si tratta ancora dell'aggiornamento definitivo, bensì della versione Stable Beta, destinata ai beta tester Mi Pilot. Qualora non venissero rilevati bug degni di nota, allora la stessa ROM verrà rilasciata pubblicamente; nell'attesa, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per POCO X4 Pro 5G

MIUI 13 – Changelog

Novità principali Novità – Privacy della fotocamera per il riconoscimento facciale e filigrane protettive per le immagini Novità – Introduzione di meccanismi completi di protezione antifrode Novità – Nuovissimo font di sistema Mi Sans per una migliore leggibilità Novità – Super Sfondi “Cristallizzazione” Novità – Un nuovo ecosistema di widget con supporto per app e opzioni di personalizzazione Novità – Ora Mi AI può essere completamente personalizzato Novità – Nuove funzionalità per eseguire attività senza interruzioni su più dispositivi connessi

Miglioramenti di base Ottimizzazione – Reattività per tutto il sistema e per le app di terze parti più popolari Ottimizzazione – La schermata iniziale è ora molto più fluida e reattiva MIUI stabile basata su Android 12

Mi Smart Hub Novità – I tablet possono connettersi all'hotspot portatile con un solo tocco Novità – Telefoni e tablet hanno ora una clipboard condivisa, copia gli elementi su un dispositivo e incollali sull'altro Novità – Ora è disponibile un'opzione per scattare una foto con la fotocamera del telefono Novità – L'handoff è ora senza soluzione di continuità tra telefoni e tablet Xiaomi in cui viene utilizzato lo stesso account Mi Novità – Le app possono essere trasferite senza problemi tra telefoni e tablet Novità – I codici di verifica ricevuti su un telefono possono ora essere incollati su un tablet Novità – Le foto scattate con un telefono possono essere visualizzate istantaneamente su un tablet

Protezione della privacy Novità – È possibile aggiungere filigrane protettive come motivo che viene visualizzato sull'intera immagine proteggendola dall'uso non autorizzato Novità – Introduzione di meccanismi di protezione antifrode completi che includono avvisi, etichette ufficiali e protezioni per le transazioni Novità – La modalità di navigazione in incognito limita le autorizzazioni di fotocamera, microfono e posizione Novità – L'immissione sicura protegge tutto il testo immesso Novità – La fotocamera per la privacy mostra il tuo viso e maschera il resto dell'immagine solo quando è richiesto il riconoscimento facciale

Font di sistema Novità – È possibile aggiungere filigrane protettive come motivo che viene visualizzato sull'intera immagine proteggendola dall'uso non autorizzato

Widget Novità – Un nuovo ecosistema di widget offre molti elementi che possono rendere la schermata Home più informativa Novità – Nuovi splendidi widget per app di sistema e di terze parti Novità – Molti widget personalizzabili, inclusi diversi orologi, firme e adesivi

Assistente vocale Mi AI Novità – L'avatar, il timbro e i controlli di Mi AI possono essere completamente personalizzati

Più funzionalità e miglioramenti Novità – Le app possono essere aperte come finestre mobili direttamente dalla barra laterale Novità – Riconoscimento del suono ambientale in Mi Ditto Ottimizzazione – Ora i controlli vocali sono meglio riconosciuti in modalità Accessibilità Ottimizzazione – Supporto per l'accessibilità migliorato per telefono, orologio, meteo e temi Ottimizzazione – Protezione della privacy, navigazione web sicura e feed migliore Ottimizzazione – Ora i nodi della mappa mentale sono più comodi e intuitivi Ottimizzazione – L'app Wallet appare molto meglio ora



di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il