Mobvoi lancia TicWatch GTH 2: tante funzionalità ad un prezzo super competitivo

Mobvoi ha lanciato TicWatch GTH 2, seconda generazione dello smartwatch lanciato lo scorso anno e che presenta miglioramenti sotto diversi punti di vista. Si tratta di un dispositivo ricco di funzionalità che viene proposto ad un prezzo molto competitivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

TicWatch GTH 2 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

TicWatch GTH 2 presenta un design semplice ed elegante, oltre che resistente. La struttura è in metallo e lo schermo è coperto da vetro temperato curvo 2.5D. Lo smartwatch ha lo stesso display quadrato del modello dello scorso anno, ma le sue dimensioni sono aumentate del 10% rispetto alla generazione precedente. Abbiamo dunque uno schermo da 1.72″ con una risoluzione di 356×400 pixel, angoli arrotondati e una corona per navigare nel menù. TicWatch GTH 2 ha ottenuto la certificazione IP68, per cui è resistente all'acqua e può essere indossato anche sotto la pioggia o quando si nuota.

Specifiche tecniche

Questo è uno smartwatch piuttosto completo dal punto di vista delle funzionalità. Integra un sensore PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue, della pressione e della frequenza respiratoria. TicWatch GTH 2 è anche dotato di un sensore di temperatura corporea, mentre la tecnologia proprietaria per il monitoraggio del sonno AI Coach può analizzare dati e inviare report sulla qualità delle dormite direttamente allo smartphone. E se avete difficoltà ad addormentarvi, nessun problema, ci pensa lo smartwatch con oltre quaranta suoni che favoriscono il sonno.

TicWatch GTH 2 offre poi più di cento modalità di allenamento e funzionalità rivolte allo sport, come il conteggio della distanza percorsa, delle calorie bruciate e dei passi compiuti, mentre la presenza di oltre un centinaio di quadranti permette di personalizzare lo smartwatch in base al proprio umore o outfit. Non manca poi la possibilità di rispondere alle chiamate, gestire le notifiche telefoniche, leggere i messaggi e controllare lo smartwatch tramite comandi vocali. Infine, la batteria da 260 mAh offre fino a 10 giorni di autonomia.

TicWatch GTH 2 – disponibilità e prezzo

TicWatch GTH 2 è stato lanciato in Cina al prezzo di 399 yuan, che consisterebbe in circa 58€ al cambio, ma può essere acquistato in offerta lancio su Tmall a 299 yuan, ovvero circa 44€. Non si hanno ancora informazioni su un probabile debutto in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il