vivo X80 Pro è ufficiale in Italia ed entra nell’Olimpo dei top gamma

vivo ha appena deciso di fare il passo definitivo anche in Italia ed in Europa grazie al nuovo X80 Pro. Il flagship 2022 della compagnia rappresenta attualmente il salto di qualità richiesto al brand, sia in termini di specifiche tecniche che di prezzo, andandolo a porre nella fascia Premium del mercato.

vivo X80 Pro arriva in Italia: i punti chiave del nuovo flagship

Cosa cambia, dunque, rispetto al modello X60 Pro visto l'anno scorso? La risposta è quasi totalizzante, visto che ci sono novità al rialzo molto importanti. Anzitutto, abbiamo un display WQHD+ da 6.78″ AMOLED E5 curvo a 10-bit, quindi il meglio presente attualmente sul mercato, grazie anche ad un refresh a 120 Hz con tecnologia LTPO. Questo fa fede comunque ad un design che assume toni molto più alti rispetto ad uno smartphone molto più essenziale come il predecessore.

Passando oltre, il serio upgrade è da ricercare nelle specifiche tecniche interne, a partire dal chipset: infatti, lo Snapdragon 870 di X60 Pro fa spazio allo Snapdragon 8 Gen 1, che però non è affatto solo. Infatti, per la prima volta nel continente e nel nostro paese, vivo porta su X80 Pro l'ISP proprietario V1+, che garantisce prestazioni in fase di scatto e di visualizzazione superiori.

Come se non bastasse, anche batteria e ricarica compiono un grosso passo in avanti, visto che il modulo da 4.700 mAh si ricarica ora a 80W, a cui si vanno ad accompagnare una ricarica wireless a 50W ed una inversa a 10W. Anche lo sblocco delle impronte è da premium phone, visto che abbiamo una tecnologia ad ultrasuoni 3D. Quanto al software, è presente la Funtouch OS 12 basata su Android 12.

Il tutto, infine, si completa con un comparto fotocamera che rappresenta la Core feature di questo dispositivo. vivo X80 Pro infatti si ritrova 4 sensori il cui principale da 50 MP è il Samsung GNV, customizzato per l'occasione, seguito da un ultra-grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, un teleobiettivo Gimbal da 12 MP Sony IMX663 con Zoom ottico 2x e per finire un periscopio da 8 MP con OIS e Zoom ottico 5x. Il sistema fotocamera del nuovo top gamma vivo gode del trattamento antiriflesso ZEISS T*, con il produttore tedesco a curare tutto l'imaging dello smartphone. La selfie camera è infine da 32 MP. Lo smartphone supporta la ripresa video in 8K.

Prezzo e disponibilità Italia

vivo X80 Pro arriva dunque in Italia ad un prezzo di listino di 1.299€ presso i principali negozi di elettronica e online a partire da fine giugno 2022. Inoltre, vivo porta anche la garanzia aggiuntiva Xclusive Care che include: Pick-Up gratuito, riparazione o sostituzione dello schermo danneggiato nei primi 6 mesi senza costi aggiuntivi e video-assistenza gratuita.

