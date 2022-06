Curiosi di OnePlus 10T? Spuntano i possibili render

Da qualche tempo le voci intorno a OnePlus 10T, prossimo flagship del brand, si sono intensificate, tanto che sono venuti fuori anche i primi render del possibile design. Lo smartphone, da queste immagini, si presenta con tratti presi sia da altri modelli del brand già usciti, sia in similitudine con quanto visto con OPPO.

OnePlus 10T avrà un design simile alla serie OPPO K10? I render lo suggeriscono

A mostrarci i render di questo possibile OnePlus 10T (sebbene qualcuno sostenga sia OnePlus 10) è il leaker Yogesh Brar, che ci presenta uno smartphone molto simile a modelli di OPPO, nello specifico della serie K10 uscita in Cina. A questo, si aggiunge una somiglianza con OnePlus Ace Racing, con le dovute differenze. Perché diciamo questo? Lo smartphone in questione, cioè il 10T, denota dettagli marcatamente più premium rispetto al Racing e, in più, ha tratti che ricordano anche un po' la serie Reno 8, sebbene la piastra del bumper è più ampia.

Parlando proprio dell'alloggio fotocamera, possiamo vedere tre possibili sensori, il cui principale da 50 MP (secondo voci), con l'ormai iconico Flash LED circolare. Curiosa e interessante la scritta Hasselblad, che quindi continua a mantenere la partnership con il produttore nonostante OPPO abbia ormai un ruolo centrale in merito. Quanto al display, dovremmo avere lo stesso pannello proposto dalla già citata serie Reno 8, quindi con punch-hole centrale e cornici ridotte.

Insomma, sebbene nulla possa dirsi concreto, abbiamo sicuramente un'idea di cosa potrebbe presentarsi sul mercato riguardo ad uno smartphone che potrebbe dare una spinta importante a OnePlus nel prossimo futuro. Quindi, prendere con le pinze sì, ma sperare sia così perché no?

