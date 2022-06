Nothing Phone (1) nella prima immagine completa: lo smartphone del mistero… svelato

Solo poche ore fa il primo smartphone di Nothing – brand dell'ex di OnePlus Carl Pei – ha fatto capolino paparazzato proprio tra le mani del fondatore, con un'anticipazione sul look. Evidentemente non è stata una svista e non si è trattato di un errore: e infatti ecco che il sito ufficiale si è aggiornato con la prima immagine completa dedicata a Nothing Phone (1). Finalmente scopriamo com'è fatto il dispositivo!

Nothing Phone (1) avvistato nella prima immagine ufficiale: ecco com'è fatto

Lo smartphone è stato mostrato anche su Twitter: si tratta a tutti gli effetti della prima volta che mettiamo gli occhi per davvero sul dispositivo. L'immagine ufficiale completa di Nothing Phone (1) mostra la cover posteriore, i dettagli della fotocamera e i pulsanti laterali. Abbiamo un retro bianco con un effetto trasparente che permette di osservare parte di quello che c'è sotto la scocca. Non si tratta di una trasparenza estrema come nel caso delle cuffie Ear (1), ma tutto è confezionato con stile. Abbiamo la piastra della ricarica wireless al centro, il bilanciere del volume e all'opposto il tasto di accensione ed un pulsante aggiuntivo (forse personalizzabile). In alto a sinistra trova spazio la Dual Camera, supportata da un Flash LED.

Volete saperne di più su Nothing Phone (1)? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al primo smartphone di Carl Pei, ex di OnePlus: ci sono tutti i dettagli trapelati finora su specifiche e caratteristiche.

