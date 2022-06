Il cacciavite Xiaomi Wowstick 1F+ vi avvita tutto in 64 modi diversi

La comoda di avere utensili da lavoro ovunque si vada è sicuramente importante, specie se si fanno lavori di riparazione o affini. Per questo, avere un cacciavite portatile come lo Xiaomi Wowstick 1F+ 64 in 1 può tornare utilissimo per lavori di precisione, soprattutto se questi è in offerta con codice sconto sullo store di Banggood con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi Wowstick 1F+ 64 in 1: come risparmiare sul cacciavite portatile in offerta

Come si presenta il cacciavite Wowstick? Come si può vedere, abbiamo un corpo compatto che ricorda quello di una penna, quindi è facilmente trasportabile in tasca. Il tutto tra l'altro è racchiuso in un comodo astuccio che contiene, oltre all'utensile, anche tutte le punte presenti, nello specifico 56, racchiuse in comodi tubi che le tengono in maniera ordinata.

Il kit inoltre comprende accessori utili per lavori di precisione, che permette quindi di lavorare in 64 modi diversi. Presente anche un pad da lavoro, così da avere un campo adatto per poter lavorare senza rischiare di danneggiare il tavolo dove ci si appoggia. Per lavori con poca luce, inoltre, sono presenti 3 LED molto potenti, mentre per l'autonomia abbiamo una batteria con durata fino a 180 giorni e con un movimento continuo fino a 2 ore. Per saperne di più, vi lasciamo la recensione dedicata.

Per poter acquistare il cacciavite portatile Xiaomi Wowstick 1F+ 64 in 1, vi lasciamo l'offerta con codice sconto su Banggood, che ve lo porta anche con comoda spedizione dall'Europa. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

