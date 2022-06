OnePlus 10T sarà il prossimo flagship 2022: niente versione Ultra

Dopo aver lanciato i modelli Ace/10R ed Ace Racing (forse in arrivo come 10R Lite), arrivano novità piccanti per i prossimi top di gamma di OnePlus. Un noto insider smentisce il lancio del tanto chiacchierato modello Ultra ma conferma il debutto di OnePlus 10T, unico vero flagship in arrivo nei prossimi mesi del 2022.

Aggiornamento 02/06: le prime certificazioni ci rivelano quanto sarà grande la batteria di OnePlus 10T. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OnePlus 10T: svelato il nome del nuovo top di gamma del brand

Le nuove indiscrezioni sul futuro della serie top di OnePlus arrivano da Max Jambor, un personaggio che rappresenta spesso una garanzia (specialmente quando si parla della casa di Pete Lau). L'insider ha twittato senza mezzi termini che il nome definitivo del prossimo e unico flagship del brand sarà OnePlus 10T.

Inoltre, nei commenti, lo stesso leaker risponde che non verrà presentato OnePlus 10 Ultra e non ci sarà nemmeno un modello 10T Pro. Insomma, l'azienda punterà su un unico dispositivo di fascia top, e Max Jambor rivela anche che sarà superiore a 10 Pro (senza entrare nel dettaglio). Il ritorno della lettera T si tratta di una gradita novità all'interno del segmento premium del brand; infatti, dopo OP8T è stato lanciato OP9RT, optando per un cambio di nomenclatura e puntando sulla serie R.

Comunque OnePlus ha già confermato il debutto di un terminale con Snapdragon 8+ Gen 1 senza però specificarne il nome; tuttavia, è chiaro che si tratterà quasi sicuramente del prossimo 10T. Non è da escludere nemmeno che alcune indiscrezioni legate alla versione Ultra non possano coincidere: OnePlus 10T potrebbe avere dalla sua un teleobiettivo a periscopio e magari attingere da Ace/10R per offrire il supporto alla super ricarica Super VOOC da 150W. Grazie alle prime certificazioni, sappiamo che dentro allo smartphone troveremo una batteria da 5.000 mAh in una scocca da 163,74 x 75 x 7,99 mm.

Per quanto riguarda il debutto non abbiamo ancora una data: forse il nuovo top di gamma arriverà nel corso del terzo trimestre del 2022, ma l'ultima parola spessa a OnePlus.

