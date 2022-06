Xiaomi TV Box 4S Max è il top… ma arriverà anche da noi?

Di recente abbiamo assistito al lancio di Xiaomi TV Box 4S Max, nuovo dispositivo dedicato all'intrattenimento dotato di alcune caratteristiche che lo rendono il migliore della serie: ora la divisione Global risponde in merito alla possibilità di vedere questo accessorio anche alle nostre latitudini.

Xiaomi TV Box 4S Max resterà un'esclusiva cinese: parla la divisione Global

Fin dal debutto, avvenuto pochi giorni fa, Xiaomi TV Box 4S Max ha sollevato tanta curiosità sia nei Mi Fan che negli utenti sempre in cerca del meglio quando si parla d'intrattenimento e di qualità. Il dispositivo è stato lanciato in Cina ad un prezzo contenuto ed offre sia la visualizzazione in 4K che la decodifica in 8K; inoltre abbiamo un chipset Amlogic S905X3 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Si tratta sicuramente di un prodotto interessante e i colleghi di Android Authority hanno pensato bene di chiedere a Xiaomi Global dettagli in merito ad un possibile lancio internazionale.

Ma ci sono brutte notizie: purtroppo pare che Xiaomi TV Box 4S Max non arriverà in versione Global: secondo quanto dichiarato dalla divisione, il debutto internazionale non è in programma. Se proprio volete mettere le mani sul dispositivo, dovrete necessariamente attendere che sia disponibile su uno dei soliti store (come AliExpress). Comunque noi resteremo all'erta e non appena uscirà provvederemo a pubblicarlo sul nostro canale Telegram GizDeals.

