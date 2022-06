Xiaomi lancia TV Box 4S Max: è il migliore della serie

Una delle serie più apprezzate di Xiaomi è quella dei TV Box e, l'ultimo arrivato, il modello 4S Max, è attualmente il migliore tra questi. Il nuovo dispositivo infatti porta al massimo le specifiche già viste nei precedenti, con un prezzo decisamente competitivo.

Xiaomi TV Box 4S Max: tutto sul nuovo modello del brand

Se vogliamo partire dal design, il modello in questione riprende per grandi linee quanto visto nei precedenti TV Box di Xiaomi, quindi compatto, pratico e dalle forme minimali. Ciò che cambia o per meglio dire migliora, è sicuramente la dotazione tecnica del dispositivo. Si parte con un chipset Amlogic S905X3, coadiuvato da 4 GB RAM e 64 GB storage, quindi abbastanza ampio per tante app di streaming.

La configurazione in essere permette anche la visualizzazione in 4K e la decodifica in 8K. Inoltre, c'è il supporto all'HDR, al Dolby Audio ed al DTS. Non manca un ingresso HDMI 2.1, che troviamo di fianco a porte USB e di alimentazione. Il sistema operativo presente è la MIUI for TV, essendo un prodotto attualmente disponibile per la Cina, a cui potrebbe far spazio Android TV nel caso arrivasse in versione Global.

Il nuovo Xiaomi TV Box 4S Max arriva dunque in patria al prezzo di circa 70€ (499 yuan), che per quanto offre è sicuramente inquadrato. Non abbiamo notizie in merito alla distribuzione internazionale, ma sarebbe decisamente un prodotto interessante, considerando che i TV Box sono all'ordine del giorno.

