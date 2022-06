Redmi Note 10 5G/POCO M3 Pro 5G si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 in Europa | Download

Puoi chiamarlo Redmi Note 10 5G, puoi chiamarlo POCO M3 Pro 5G: in entrambi i casi è partito l'aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12. Nonostante si parli in rete della fantomatica MIUI 13.5, il major update in corso d'opera sta continuando a farsi strada nel catalogo di Xiaomi, compresi i modelli di fascia media. E proprio come indicato dalla roadmap ufficiale, questo aggiornamento era previsto per questo periodo, cioè il Q2 2022.

Aggiornamento 15/06: l'aggiornamento arriva anche in Europa. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Al via l'aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12 per Redmi Note 10 5G e POCO M3 Pro 5G

Nonostante esteticamente non siano propriamente identici, Redmi Note 10 5G e POCO M3 Pro 5G sono sostanzialmente lo stesso smartphone. Schermo IPS da 6,5″ Full HD+ a 90 Hz, MediaTek Dimensity 700, 5.000 mAh e una tripla fotocamera da 48+2+2 MP. Ma anche la stessa MIUI 12 basata su Android 11, che adesso passa a MIUI 13 basata su Android 12 con questo aggiornamento. La build è la V13.0.1.0.SKSMIXM, pertanto si tratta della MIUI 13 Global.

Roll-out in Europa | Aggiornamento 15/06

Ci sono voluti mesi, ma finalmente l'aggiornamento che introduce MIUI 13 e Android 12 su Redmi Note 10 5G aka POCO M3 Pro 5G sta arrivando anche in Europa. E lo fa con la build V13.0.2.0.SKSEUXM dedicata alla MIUI 13 EEA, adesso in roll-out nel nostro continente. Ma potete già scaricarla e installarla manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 10 5G / POCO M3 Pro 5G

