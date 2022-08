vivo x80 Lite avrà ottime specifiche, ma forse sarà qualcosa di già visto

Dopo il lancio internazionale di vivo X80 Pro, l'azienda asiatica si starebbe preparando anche al lancio di una variante di fascia medio-alta, già anticipata da varie indiscrezioni ma non ancora confermata dalla casa cinese. Stiamo parlando di vivo X80 Lite, smartphone in arrivo per il mercato Global ma che potrebbe essere un rebrand di un terminale già visto in patria.

vivo x80 Lite in arrivo ma tira aria di rebrand: ecco cosa aspettarsi

Secondo le ultime novità, frutto di un leaker, vivo X80 Lite non sarebbe uno smartphone nuovo di zecca bensì un rebrand. Precisamente l'insider fa riferimento a vivo S15 Pro, dispositivo lanciato in Cina a maggio (insieme ad una versione standard). Il dispositivo dovrebbe trova spazio anche per il mercato Global, ma come parte della gamma X80. Quest'ultima è arrivata anche da noi, solo con l'unico modello X80 Pro (protagonista anche della nostra recensione).

Prendendo per buona l'ipotesi del rebrand, vivo X80 Lite 5G dovrebbe avere dalla sua un design elegante ed ottime specifiche. Si parla infatti di un panello AMOLED E5 con bordi curvi, una soluzione da 6.56″ Full HD+ a 120 Hz. A muovere il tutto dovremmo avere quindi il Dimensity 8100 di MediaTek, alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 80W e raffreddato da una superficie di dissipazione più decisamente ampia.

Per la fotocamera, avremmo un modulo Sony IMX766V da 50 MP personalizzato da vivo e accompagnato da un grandangolare da 12 MP ed un obiettivo macro. Frontalmente troverebbe spazio una selfie camera da 32 MP.

Resta da vedere se queste saranno davvero le specifiche di vivo X80 Lite: ovviamente, come al solito in questi casi, è bene attendere conferme da parte della casa cinese.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il