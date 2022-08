Ancora un update per Nothing Phone (1): ricarica migliorata ed altre novità

Dell'hype phone del momento se ne sono dette di tutti i tipi: il suo design e l'originalità che lo contraddistingue sono stati elogiati ma non sono mancati problemi a molteplici unità. Ora Nothing Phone (1) sta ricevendo i suoi primi update e in questo articolo andiamo a raccogliere ogni aggiornamento software uscito finora, insieme al changelog completo: ecco tutte le novità (tra ottimizzazioni, nuove funzioni e bugfix) ed i link al download!

Aggiornamento 01/08: a distanza di pochissimo dal secondo update, ecco che il dispositivo ha già ricevuto un'ennesima versione software, con tante migliorie. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Nothing Phone (1), ogni aggiornamento software uscito finora: tutte le novità

Prima di lasciarvi al nostro approfondimento sugli aggiornamenti dedicati a Nothing Phone (1) vi segnaliamo un paio di chicche. Se volete scoprire tutto sul nuovo arrivato, eccovi un pratico confronto tra i vari modelli della stessa fascia. Per chi invece vuole mettere le mani sul primo smartphone di Nothing, ecco dove comprare Phone (1)!

Arriva il primo aggiornamento | 20/07

Per quanto riguarda le problematiche di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi (display verde, condensa della fotocamera, dead pixel e così via) ovviamente si parla di difetti hardware, che non possono essere corretti tramite software. Il primo aggiornamento dedicato a Nothing Phone (1) corregge vari bug di sistema e introduce alcune novità e miglioramenti. In merito alle nuove aggiunte è stato aggiunto il supporto per l'HDR10+; abbiamo poi vari miglioramenti per l'UI dell'app Fotocamera, per la registrazione delle impronte e per lo sblocco del terminale.

Le ottimizzazioni riguardano anche la batteria e le performance della fotocamera, precisamente per l'HDR, la modalità ritratto e quella notturna. L'azienda ha migliorato anche l'interfaccia dedicata alle luci LED Glyph (sarebbero i moduli luminosi presenti sul retro).

L'aggiornamento per Nothing Phone (1) è attualmente in fase di rilascio incrementale ed arriva tramite OTA con un peso di circa 94 MB. Avete già ricevuto il primo update? Ma sopratutto – la domanda più importante – come vi state trovando con il nuovo hype phone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Nothing OS 1.1.0 – Changelog | 21/07

Crediti: 9to5Google

È passata solo una manciata di giorni dal rilascio del primo aggiornamento dedicato a Nothing Phone (1) ed ora è già disponibile la versione 1.1.0 di Nothing OS, l'UI proprietaria del brand. Quali sono le novità? Le ottimizzazioni e le nuove funzionalità sono davvero tante (abbiamo anche le patch di sicurezza di luglio 2022): le trovate tutte nel changelog qui sotto.

Nuove caratteristiche Introdotta la funzione sperimentale di controllo Tesla. Introdotto il widget sperimentale della Galleria NFT. Abbiamo ascoltato il tuo feedback su Beta Launcher: la barra di ricerca nella schermata principale ora è facoltativa.

Miglioramenti della fotocamera La luce di riempimento Glyph è ora disponibile in modalità Ritratto. Chiarezza migliorata e rumore ridotto quando si scattano foto in ambienti con scarsa illuminazione. Gamma dinamica migliorata quando si scattano foto in ambienti con scarsa illuminazione. Migliore nitidezza delle foto quando si utilizza la fotocamera ultra grandangolare. Uniformità del colore migliorata tra i sensori principali e ultra-wide.

Correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni Patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2022. Risolto un bug della schermata di blocco che a volte nascondeva l'icona dell'impronta digitale. Migliorata l'affidabilità dell'interfaccia Glyph. Ottimizzazioni della durata della batteria quando il dispositivo è in standby. Migliorate le prestazioni di Sblocco con il volto. Correzioni di bug generali.



Ovviamente l'aggiornamento per Nothing Phone (1) è attualmente in fase di rilascio tramite OTA ma se volte procedere con il download ed il flash manuale eccovi i link per scaricarlo.

Nothing OS 1.1.0 – OTA Completo – GLOBAL – DOWNLOAD

Nothing OS 1.1.0 – OTA Completo – EUROPA – DOWNLOAD

Nothing OS 1.1.0 – Changelog | 01/08

Crediti: GSMArena

A quanto pare il brand di Pete Lau fa sul serio e lo dimostra la celerità con la quale sta rilasciando questi primi aggiornamenti “di assestamento”. L'update a Nothing OS 1.1.2 è stato pubblicato a distanza di pochissimo dal precedente ed introduce vari miglioramenti all'interfaccia utente e alla ricarica. Il peso è di circa 38 MB e di seguito trovate il changelog completo.

Aggiunto un toggle per mostrare l'icona dell'impronta digitale quando lo schermo è spento;

l'Always-On Display ora è programmabile ed è impostato di default sullo spegnimento automatico;

migliorate le performance durante la ricarica e la compatibilità con i caricatori di terze parti;

risolto il problema con i codec Bluetooth;

ottimizzazioni minori all'UI;

correzione di bug generali e migliorata la stabilità del sistema.

Come di consueto vi segnaliamo che l'update è in fase di rilascio incrementale tramite OTA.

Non appena ci saranno altri update dedicati all'hype phone dell'ex di OnePlus, aggiorneremo questo articolo con tutte le novità ed i link al download.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il