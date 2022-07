Nothing Phone (1) vs Xiaomi 12 Lite vs OnePlus Nord 2T vs Redmi Note 11 Pro+: quali sono le differenze

Con il lancio del primo smartphone di Nothing – brand dell'ex di OnePlus, Carl Pei – abbiamo assistito al debutto dell'hype phone del momento, il quale si prefigge lo scopo di imporsi in un mercato ricco di nomi ormai noti (e cristallizzati). Riuscirà la nuova compagnia a dire la sua e fare breccia nel cuore degli appassionati tech? Nel frattempo, se avete dei dubbi, eccovi un confronto tra specifiche, design e prezzo tra i mid-range più quotate: Nothing Phone (1) vs Xiaomi 12 Lite vs OnePlus Nord 2T vs Redmi Note 11 Pro+ 5G!

Nothing Phone (1) vs Xiaomi 12 Lite vs OnePlus Nord 2T vs Redmi Note 11 Pro+: tutte le differenze

Design e stile

Nothing Phone (1)

Ok, lo stile ed il design di uno smartphone sono soggettivi e parlare del modello “più bello” è quanto mai fuorviante. Tuttavia possiamo parlare del dispositivo “più originale” e sotto questo aspetto il nostro confronto comincia con un vincitore fin dal primo impatto. Nothing Phone (1) è riuscito nell'impresa di proporre qualcosa di diverso, in un mercato ormai sempre più omologato a stili che vengono riproposti all'infinito nel corso dell'anno. La back cover è caratterizzata da quella che viene definita Glyph Interface, ossia un retro trasparente, con un pannello minimale e una serie di strisce composte da 900 LED.

Xiaomi 12 Lite

Le luci sono disposte intorno alla fotocamera e in altri punti e fungono da indicatori per le notifiche o semplicemente per creare un effetto “magico” durante l'utilizzo del dispositivo. Per la parte frontale abbiamo un pannello ampio, con un punch hole per la fotocamera e i quattro bordi super ottimizzati.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 12 Lite deve molto del suo stile ai fratelli maggiori della gamma. Tuttavia ha un suo senso dato che parliamo di un dispositivo davvero ben fatto, con una cover posteriore opaca, caratterizzato da spessore e peso contenuti (si parla di 7.29 mm e 173 grammi).

OnePlus Nord 2T

Redmi Note 11 Pro+ 5G continua sulla scia del resto della serie, con un look giovanile e piacevole. Chiude la nostra parentesi sul design OnePlus Nord 2T: il modulo fotografico presenta un layout “unico” che richiama quello dei modelli precedenti ma aggiungendo un tocco di “stravaganza” (dato che un sensore è posizionato in modo asimmetrico rispetto agli altri due).

Specifiche a confronto

Di seguito trovate un confronto tra le specifiche di Nothing Phone (1), Xiaomi 12 Lite, Redmi Note 11 Pro+ 5G e OnePlus Nord 2T, con tutte le caratteristiche del trittico.

Nothing Phone (1) Xiaomi 12 Lite OnePlus Nord 2T Redmi Note 11 Pro+ 5G Dimensioni 159.2 x 75.8 x 8.3 mm



193.5 grammi 159.3 x 73.7 x 7.29 mm



173 grammi 159.1 x 73.2 x 8.2 mm



190 grammi



Alert Slider laterale 163.65 x 76.19 x 8.34 mm



204 grammi Display AMOLED flat da 6.55″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

240 Hz (tocco)

402 PPI

10 bit

Gorilla Glass 5 AMOLED flat da 6.55″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

240 Hz (tocco)

402 PPI

10 bit

Gorilla Glass 5 AMOLED flat da 6.43″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

90 Hz

409 PPI

Gorilla Glass 5 AMOLED flat da 6.67″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

360 Hz (tocco)

395 PPI

Gorilla Glass 5 Impermeabilità IP53 Non presente Non presente IP53 Chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ (6 nm, octa-core, 2.5 GHz) Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm, octa-core, 2.4 GHz) MediaTek Dimensity 1300 (6 nm, octa-core, 3.0 GHz) MediaTek Dimensity 920 (6 nm, octa-core, 2.5 GHz) GPU Adreno 642L Adreno 642L ARM Mali-G77 MC9 ARM Mali-G68 MC4 RAM 8/12 GB RAM LPDDR5 6/8 GB RAM LPDDR4X 8/12 GB RAM LPDDR4X 6/8 GB RAM LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 2.2 Espandibile NO NO NO MicroSD Sicurezza Lettore d'impronte digitali ad ultrasuoni (nel display)



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali (nel display)



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali (nel display)



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali laterale



Face Unlock 2D Raffreddamento Passivo Passivo Passivo Al liquido con camera di vapore Fotocamera Dual camera

50 + 50 MP

f/1.88-2.2

Sony IMX766

Samsung JN1

PDAF

Ultra Wide 114°

Macro 4 cm

OIS Tripla camera

108 + 8 + 2 MP

f/1.9-2.2-2.4

Samsung HM2

PDAF

Ultra Wide 120°

Macro 4 cm Tripla camera

50 + 8 + 2 MP

f/1.8-2.2-2.2

Sony IMX766

PDAF

Ultra Wide 120° Tripla camera

108 + 8 + 2 MP

f/1.8-2.2-2.4

Samsung HM2

PDAF

Ultra Wide 120°

Macro 4 cm Selfie 32 MP f/2.45 IMX471 32 MP f/2.45 IMX471

Doppio Flash LED 32 MP f/2.4 IMX615 16 MP f/2.5 Batteria 4.500 mAh 4.300 mAh 4.500 mAh 4.500 mAh Ricarica 33W 67W 80W 120W Ricarica wireless 15W (inversa 5W) Non presente Non presente Non presente SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 5.2 5.2 5.2 NFC Presente Presente Presente Presente GPS GPS,A-GPS,BeiDou, GLONASS, Galileo,QZSS GPS,A-GPS,BeiDou, GLONASS, Galileo,QZSS GPS,A-GPS,BeiDou, GLONASS, Galileo,NavIC GPS,A-GPS,BeiDou, GLONASS, Galileo,QZSS Porta Type-C Type-C Type-C Type-C Speaker Stereo Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie Non presente Non presente Non presente Presente Infrarossi Non presente Presente Non presente Presente Sistema

operativo Android 12, tramite Nothing OS Android 12, tramite MIUI 13 Android 12, tramite OxygenOS 12 Android 12, tramite MIUI 12.5

Le nostre recensioni

Qui trovate le recensioni dei dispositivi che abbiamo messo a confronto per voi.

OnePlus Nord 2T – RECENSIONE

Redmi Note 11 Pro+ 5G – RECENSIONE

Nothing Phone (1) vs Xiaomi 12 Lite vs OnePlus Nord 2T vs Redmi Note 11 Pro+: prezzo a confronto

Concludiamo la nostra panoramica dedicata alle differenze tra Nothing Phone (1), Xiaomi 12 Lite, OnePlus Nord 2T e Redmi Note 11 Pro+ con un confronto del prezzo di vendita di ognuno. Il primo smartphone di Nothing ha debuttato in Italia a 499€, ossia lo stesso prezzo di listino del modello 12 Lite di Xiaomi. Il dispositivo targato Redmi parte invece da 449€ mentre il più economico del gruppo è lo smartphone di OnePlus, a 409€. Comunque vi segnaliamo che questi sono i prezzi di partenza al debutto nel nostro paese: di seguito trovate i vari link all'acquisto, con un bel risparmio.

