Realme Flat Monitor, buona la prima: il monitor economico per lavorare, studiare e giocare

Con questo prodotto, anche Realme esordisce nel mercato dei monitor, puntando su un monitor dalle buone caratteristiche e dal prezzo accessibile. Realme Flat Monitor vuole proporsi come un'ottima soluzione per studenti, professionisti e videogiocatori che hanno bisogno di uno schermo di grandi dimensioni, offra delle buone prestazioni e che conservi un prezzo economico.

In questo articolo, abbiamo raccolto tutte le informazioni relative al design, al display, alle specifiche tecniche, alla disponibilità e al prezzo del primo monitor firmato Realme. Ecco tutto quello che sappiamo!

Realme Flat Monitor: tutto quello che sappiamo finora sul primo monitor dell'azienda

Design e display

Realme Flat Monitor sfoggia un design elegante, racchiuso in un corpo sottile appena 6.9 mm. Il primo schermo del brand ha cornici ultra fini su tre lati, quasi impercettibili, e una cornice inferiore appena pronunciata. Questa estetica così minimale nei dettagli, il profilo sottile e il design tutto schermo rende questo nuovo prodotto Realme un monitor perfetto da sfoggiare sia in ufficio che a casa.

Per quanto riguarda il display, abbiamo a che fare con un pannello wide-angle da 23.8″ con risoluzione Full HD, una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, e tempi di risposta pari a 8 ms. Certo, non sono gli standard migliori del mercato, ma per un prodotto che cerca di posizionarsi nella fascia medio-bassa e di prestarsi in più scenari d'uso, sicuramente è un tentativo da apprezzare e che saprà soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un monitor di grandi dimensioni, che garantisca una buona qualità dell'immagine e che non ecceda nel prezzo.

Specifiche tecniche

Al momento, purtroppo, non si hanno informazioni sulle specifiche tecniche di Realme Flat Monitor. Quel che è certo è che, almeno per quel che abbiamo visto finora, con questa soluzione Realme cerca di accontentare sia i professionisti, sia gli studenti che i gamer, offrendo loro un monitor dal prezzo accessibile in grado di offrire delle buone prestazioni a prescindere dal fatto che venga utilizzato per lavorare, leggere e studiare o giocare.

Realme Flat Monitor – Prezzo e uscita

Realme Flat Monitor sarà disponibile in India a partire dal prossimo 26 luglio. Il prezzo, al momento, possiamo solo immaginarlo. Ma conoscendo la filosofia e l'offerta del brand, nonché dando un'occhiata a queste prime caratteristiche, non dovremmo aspettarci costi molto alti.

