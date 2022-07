Realme GT 2 Master: versione base certificata, come sarà?

Abbiamo visto come Realme GT 2 Master Explorer sia uno smartphone estremamente interessante, ma considerando l'edizione precedente, manca un tassello. Infatti, manca una versione base Master, che però ha ricevuto la prima certificazione e parte nella configurazione fino al possibile lancio.

Realme GT 2 Master: cosa troveremo nel modello base?

realme GT2 Master in works, gets certified by HDR10+ certification. Likely a budget version of #realmeGT2ExplorerMasterEdition.#realmeGT2Master pic.twitter.com/JexWsMq9pa — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) July 18, 2022

A riportare la prima notizia, ma anche la prima certificazione, per Realme GT 2 Master è il leaker Sudhanshu Ambhore, che ci mostra come l'ente per l'HDR10+ lo abbia certificato proprio per lo smartphone in questione. La certificazione sembra rivolta al modello Global del modello preso in considerazione, sebbene immaginiamo possa arrivare prima in Cina.

Questa certificazione ci può fare da spunto per parlare in maniera generale di come potrebbe essere GT 2 Master. Realme potrebbe dotarlo sia di un chipset Snapdragon 778G+, sia di un possibile Snapdragon 888 (più difficile) oppure tentare per la prima volta la strada MediaTek per la gamma Master, scegliendo un possibile Dimensity 8100 per il dispositivo. Tra l'altro, volendo valutare l'ipotesi 888, non è escluso che il brand possa riproporre una versione migliorata di Realme GT 2, questo magari anche per dare un senso di continuità per quanto visto con GT 2 Master Explorer.

Ovviamente, sono ancora tutte possibili soluzioni. Certo è che Realme vuole portare l'ennesimo top-mid range sul mercato per continuare il suo processo di inserimento tra i grandi del mercato, pur essendo un brand considerato “sottoposto” ad un colosso come OPPO, che troverà presto i suoi Reno 8 sul mercato Global e quindi dei rivali interni.

