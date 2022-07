Huawei Mate 50 si fa in quattro? ecco il possibile chipset di tutti i modelli

Con un HarmonyOS 3.0 in procinto di arrivare sul mercato, è impossibile non pensare a Huawei Mate 50. Lo smartphone premium del brand sta tornando a ricevere sempre più indiscrezioni tra design, specifiche e modelli, come nel caso dei chipset che utilizzerebbero le varie versioni.

Huawei Mate 50, 50X, 50 Pro e Mate 50 Porsche Design: sarà ancora una questione Qualcomm/Kirin?

Mate 50, Mate 50 Pro and Mate 50 X concept based on rumors and leaks. #HuaweiMate50series pic.twitter.com/Iawnwrtqlz — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) July 17, 2022

A parlare dei nuovi Mate con maggiore insistenza è WHYLAB, che ci spiega come Huawei stia lavorando per portare sul mercato ben 4 modelli della serie 50. Ma quali dovrebbero essere? Il primo, senza dubbio, è Mate 50 base, che sarebbe seguito da un Mate 50X e da quello che è il modello più vociferato da mesi, cioè Mate 50 Pro e per finire, un modello di lusso Mate 50 Porsche Design.

Quanto al design, pare che il brand possa fare una scelta conservativa nello stile, scegliendo un bumper circolare come Mate 40 ma con elementi più minimali. La chicca sarebbe l'introduzione del marchio XMAGE per quanto riguarda la fotocamera. Ma veniamo ai chipset: secondo i leak, per i primi due troveremmo lo Snapdragon 8 Gen 1 4G, soluzione plausibile per il target, mentre il modello Pro troverebbe lo Snapdragon 8+ Gen 1 4G, data l'importanza che dovrebbe avere tale smartphone. Infine, ci sarebbe il Mate 50 Porsche, che andrebbe in controtendenza e troverebbe l'inedito Kirin 9000s, che dunque riporterebbe le soluzioni proprietarie sui top gamma dopo P50 Pro.

Insomma, il quadro della Mate 50 inizia a configurarsi in prospettiva di un possibile arrivo nel mese di agosto 2022, periodo che sarebbe propizio per il lancio di uno smartphone ormai rimandato troppe volte e che stava assumendo sempre più il volto del “vorrei ma non posso” di Huawei.

