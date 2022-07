Dove comprare Xiaomi Book Pro 16 2022, il nuovo portatile premium

A inizio luglio la compagnia cinese ha lanciato in patria i nuovi portatili top, due belve di stile e potenza, equipaggiati con processori Intel di 12th Gen. Voglia di mettere le mani sul “maggiore” dei due terminali? Allora andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi Book Pro 16 2022 e quali sono le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Dove comprare Xiaomi Book Pro 16 2022 e come risparmiare (in offerta lampo o con codice sconto)

Ormai la casa di Lei Jun ci ha abituato decisamente bene quando si parla di notebook premium e anche il nuovo Xiaomi Book Pro 16 2022 non fa eccezione. Ancora una volta abbiamo un corpo sottile e leggero, realizzato in metallo, mentre il display diventa ancora più performante: a questo giro Xiaomi ha optato per alzare il tiro con uno schermo OLED da 16″ con risoluzione 4K, un pannello touch e rapporto in 16:10. Non manca una batteria da 70 Wh con ricarica da 100W, così come una porta Thunderbolt 4 e due ingressi Type-C. Infine segnaliamo che il terminale è disponibile in due versioni: con processore Intel i5-1240P e GPU Intel Iris e nella versione con Intel i7-1260P e grafica NVIDIA RTX 2050.

Ma dove comprare Xiaomi Book Pro 16 2022 e quali sono le occasioni del momento per risparmiare? Il nuovo portatile premium della compagnia cinese è acquistabile in sconto grazie allo store TradingShenzhen, un portale che conosciamo già bene (preciso ed affidabile). Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al relativo prezzo scontato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

