ColorOS 13: ecco quali OPPO si aggiorneranno ad Android 13

Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale della ColorOS 13, il major update che OPPO sta preparando per il debutto di Android 13. Nel mentre la “sorella” OnePlus presenta la controparte OxygenOS 13, stiamo per scoprire quali saranno le novità di OPPO (e se saranno le stesse o quasi di OnePlus).

Ultimo aggiornamento: agosto 2022

OPPO prepara l'aggiornamento ColorOS 13: ecco quali saranno le novità per Android 13

Tutte le novità

È ancora presto per parlare con completezza di come cambieranno gli smartphone OPPO con l'arrivo della ColorOS 13, ma abbiamo già qualche dettaglio, fra teaser e leak. Per esempio conosciamo l'Aquatic Design, che come la OxygenOS 13 dovrebbe significare un'interfaccia grafica che si ispira all'acqua per effetti visivi e animazioni; o anche il Quantum Animation Engine 4.0, il sistema che muove queste animazioni e che, rispetto alla generazione precedente, dovrebbe migliorarne il risultato finale. Inoltre, la funzione Responsive Layout 2.0 dovrebbe garantire una migliore integrazione della UI con form factor atipici, come tablet e pieghevoli. Dovrebbe rinnovarsi anche l'Always-On Display, probabilmente integrando la visualizzazione della musica in riproduzione su Spotify.

Modelli compatibili

Per il momento, non abbiamo ancora una roadmap ufficiale dell'aggiornamento ColorOS 13 e Android 13 di OPPO. Ma sulla base della policy attuata con gli ultimi aggiornamenti, ecco quali modelli dovrebbero riceverlo:

OPPO

Modello Stabile Stabile Italia OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro OPPO Find X5 Lite OPPO Find X3 OPPO Find X3 Pro OPPO Find X3 Neo OPPO Find X3 Lite OPPO Find X2 OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 Pro Lamborghini OPPO Find X2 Neo OPPO Find X2 Lite OPPO Find N OPPO Reno 8 OPPO Reno 8 Pro OPPO Reno 8 Pro+ OPPO Reno 8 Lite OPPO Reno 7 OPPO Reno 7 5G OPPO Reno 7 Pro 5G OPPO Reno 7 Lite OPPO Reno 7 SE OPPO Reno 7Z OPPO Reno 6 5G OPPO Reno 6 Pro 5G OPPO Reno 6 Pro+ 5G OPPO Reno 6Z OPPO Reno 5 OPPO Reno 5 5G OPPO Reno 5 Pro 5G OPPO Reno 5 Pro+ 5G OPPO Reno 5 Lite OPPO Reno 5Z 5G OPPO Reno 5K 5G OPPO Reno 5F OPPO Reno 4 OPPO Reno 4 Pro OPPO Reno 4 5G OPPO Reno 4 Pro 5G OPPO Reno 4 Lite OPPO Reno 4Z OPPO Reno 4 SE 5G OPPO Reno 4F OPPO K10 OPPO K10 Pro OPPO K9 5G OPPO K9 Pro 5G OPPO K9s OPPO K9x 5G OPPO A96 OPPO A96 5G OPPO A95 OPPO A95 5G OPPO A94 OPPO A93 5G OPPO A93s 5G OPPO A76 OPPO A74 OPPO A74 5G OPPO A56 5G OPPO A55 OPPO A55 5G OPPO A55s 5G OPPO A36 OPPO F21 Pro 5G OPPO F19 OPPO F19 Pro OPPO F19 Pro+ OPPO F19s

OnePlus

Modello Beta Stabile OnePlus 10 Pro OnePlus 10T OnePlus 10R OnePlus Ace Pro OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus 9R OnePlus 9RT OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus 8T

