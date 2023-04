Google Pixel 7a e Pixel Fold: ecco quanto costeranno

Sia che si parli di Google Pixel 7a che di Pixel Fold, sappiate che Big G ne sta preparando il lancio in occasione del Google I/O 2023, che si terrà ufficialmente il prossimo 10 maggio. Nonostante quanto trapelato in precedenza, al grande evento di metà anno ci sarebbe anche il primo pieghevole prodotto da Google, di cui si vocifera da molto tempo e che sarebbe quindi prossimo all'esordio; e di entrambi i prodotti sono comparsi in rete quelli che sarebbero i prezzi di vendita.

Trapelano in rete i prezzi di vendita di Google Pixel Fold e Pixel 7a

Nel caso del “piccolo” Google Pixel 7a, lo smartphone medio di gamma dovrebbe debuttare sugli scaffali al prezzo di 499$: considerando che Pixel 6a venne lanciato negli USA a 449$ e in Italia a 459€, è plausibile che il prezzo si aggiri sui 499€/509€. Le colorazioni disponibili sarebbero Charcoal, Snow, Sea (Light Blue) e Coral (disponibile solo sullo store Google).

Per quanto riguarda Google Pixel Fold, le colorazioni sarebbero due (Nero e Bianco) ma soprattutto il prezzo ammonterebbe a 1.799$: in questo caso non abbiamo un predecessore da usare come paragone, ma negli USA è lo stesso prezzo di Samsung Galaxy Z Fold 4 che qua da noi venne lanciato a 1.879€.

Non finirebbe qui, perché al Google I/O 2023 ci sarebbe anche il Pixel Tablet, di cui sappiamo praticamente tutto.

