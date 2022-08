OPPO presenta ColorOS 13: tutte le novità e modelli compatibili

Dopo aver scoperto ufficialmente la OxygenOS 13, anche OPPO ha presentato la nuova ColorOS 13, ovvero la major release che si affiancherà ad Android 13. Se cito anche la UI di OnePlus è perché da quando le due aziende si sono fuse lo stesso è avvenuto per le rispettive interfacce, più simili che mai. Anche se il progetto del sistema operativo unificato è stato interrotto, la ColorOS rappresenta la base su cui si fondano sia la OxygenOS che anche la Realme UI. Perciò vediamo quali sono le sue novità e su quali smartphone le vedremo introdotte.

OPPO presenta ufficialmente ColorOS 13: tutte le novità per l'aggiornamento ad Android 13

OPPO rinnova la ColorOS 13 a partire dall'estetica, introducendo il nuovo Aquamorphic Design, che porta con sé un nuovo look ispirato al movimento dell'acqua per effetti visivi e animazioni. A tal proposito, non soltanto le animazioni vengono migliorate con la nuova versione di Quantum Animation Engine 4.0, ma c'è una riduzione del 30% del ritardo di input per renderle ancora più responsive al tocco dello schermo. Con il sistema Behavioral Prediction, poi, il sistema sarà in grado di anticipare e quindi accompagnare i movimenti dell'utente sulla base del proprio comportamento. Anche il font è stato migliorato, con una disposizione più neutrale e dimensioni più ampie per migliorarne la leggibilità. Inoltre, le nuove icone offrono una colorazione più accesa e forme più organiche.

Con la ColorOS 13 si aggiorna anche la schermata Smart Always-On Display, presente sugli smartphone OPPO dotati di tecnologia AMOLED. Per renderla ancora più completa, OPPO ha aggiunto il supporto a Spotify, dando così modo di vedere la copertina del brano in riproduzione e relativi controlli multimediali anche a schermo spento. Oltre alla musica, la modalità AOD permetterà anche di controllare le app di food delivery senza dover ogni volta accedere lo schermo.

Novità anche per le Bitmoji, con l'avatar digitale visualizzato in base a quello che stiamo facendo (ascoltando musica, leggendo, dormendo, ecc.) e Omoji, adesso con 138 nuovi accessori di personalizzazione. Per quanto riguarda il benessere digitale, con Blossom Wallpaper sarà possibile sapere quanto stiamo usando il telefono: sull'AOD ci sarà una pianta che raggiungerà la piena maturazione una volta raggiunto il limite di ore impostato per lo smartphone; superato questo limite, la pianta assumerà un aspetto metallico per suggerire una pausa. Anche con la modalità Insight AOD si potrà fare lo stesso, venendo informati di quante volte abbiamo sbloccato lo smartphone in quel giorno.

Per aumentare la sensibilità al tema del surriscaldamento globale, OPPO aggiunge anche nuove schermate Eco-Friendly, con protagonisti pinguini, orsi polari e altre creature a rischio per l'innalzamento delle temperature. Infine, i possessori di OPPO Find X5 Pro vedranno migliorata la tecnologia LTPO 2.0, con l'Always-On Display che scenderà a 1 Hz, consumando il 30% in meno.

In termini di prestazioni, ColorOS 13 introduce il sistema Dynamic Computing Engine, comprensivo di varie funzioni specifiche per rendere l'esperienza più fluida e stabile. Questo sistema migliora l'autonomia allocando in maniera più equilibrata le risorse hardware a disposizione, e fa sì che vengano mantenute in esecuzione più app in background. Un'altra novità si chiama Meeting Assistant, pensata per migliorare l'usabilità a chi è solito frequentare riunioni online di lavoro ma non solo; Meeting Assistant rende la connessione più stabile, ottimizza le notifiche per evitare distrazioni e aggiunge il comando rapido per l'app OPPO Notes per prendere appunti al volo.

Visto che OPPO si sta preparando a portare i suoi pieghevoli anche in Europa, il sistema Adaptive Layout fa sì che l'interfaccia sia in grado di adattarsi automaticamente agli schermi più ampi. ColorOS 13 migliora anche l'utilizzo della funzione Multi-screen Connect per collegare assieme smartphone, tablet e PC; oltre a poter trasferire files fra dispositivi, i possessori di smartphone OPPO potranno effettuare il mirroring di più app contemporaneamente sullo schermo dei notebook.

Con l'aggiornamento ColorOS 13, OPPO ha lavorato anche per migliorare il comparto relativo alla sicurezza, in collaborazione con Android 13. Per esempio, gli appunti presi con il copia/incolla verranno cancellati automaticamente dopo poco tempo. Con Nearby Wi-Fi si potrà collegarsi alle reti wireless senza rivelare la propria posizione, mentre con Auto Pixelate verranno oscurate automaticamente foto e nomi negli screenshot delle chat. L'aggiornamento riguarda anche la modalità Private Safe per nascondere file, adesso con crittografia AES per alzare ulteriormente l'asticella.

Un'altra novità della ColorOS 13 si chiama Shelf: sì, avete letto bene. Similarmente alla UI di OnePlus, anche quella di OPPO aggiunge la possibilità di avere una schermata dedicata a raggruppare widget e scorciatoie, accessibile tramite uno swipe dall'alto. A proposito di novità dell'interfaccia, OPPO ha aggiunto anche le Large Folders, potendo così allargare le icone delle cartelle e fare uno swipe su di esse per vedere tutte le app al loro interno senza il bisogno di aprirle.

Quali modelli si aggiorneranno a ColorOS 13

OPPO ha confermato che l'aggiornamento alla ColorOS 13 partirà ufficialmente per OPPO Find X5 e Find X5 Pro durante il mese di agosto. Se voleste scoprire se il vostro OPPO riceverà l'aggiornamento a ColorOS 13 e Android 13, vi invitiamo a consultare l'articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il