Occasione Honor Magic 5 Pro: 100€ di sconto, caricatore wireless e EarBuds 3 Pro in regalo!

Il nuovo top di gamma targato Honor si è fatto attendere ma alla fine è arrivato in Italia ed ora è disponibile all'acquisto tramite lo store ufficiale HiHonor con una promozione imperdibile. Se state cercando un Camera Phone dallo stile unico ed inconfondibile, con una scheda tecnica stellare e tante funzionalità, allora eccovi serviti: Honor Magic 5 Pro è il top di gamma del momento ed è perfetto per appassionati di fotografia ed utenti in cerca di un terminale di alto profilo!

Honor Magic 5 Pro debutta su HiHonor ed è subito in sconto (con tanti regali)

Lo store ufficiale di Honor ha dato il via ad una promozione decisamente ghiotta, divisa in due momenti. La prima fase va dal 19 aprile al 4 maggio e vedere protagonista Honor Magic 5 Pro ed un ricco pacchetto: il flagship viene proposto con uno sconto di 100€ sul prezzo di listino con alcuni omaggi.

Acquistando il nuovo top di gamma si riceverà gratis anche un pratico caricatore wireless (una basetta verticale da 100W) e gli auricolari true wireless Honor HearBuds 3 Pro. Si tratta di un paio di cuffie TWS premium, del valore di 199,9€; le abbiamo provate per voi e ci hanno regalato un'esperienza audio di tutto rispetto.

Oltre ai due prodotti dell'ecosistema Honor in regalo, c'è un'ulteriore aggiunta: con l'acquisto sullo store ufficiale HiHonor è compreso anche un periodo di 6 mesi di garanzia contro la rottura dello schermo. Insomma passare a Honor Magic 5 Pro conviene: ricevi uno sconto immediato di 100€, due regali e una sicurezza aggiuntiva per il tuo nuovo top di gamma!

Honor Magic 5 Pro è disponibile all'acquisto su HiHonor: grazie all'offerta speciale per il debutto si risparmiano la bellezza di 510,7€. Di seguito trovi il link alla pagina del prodotto: basta inserire il codice sconto dedicato per risparmiare 100€ mentre i tre omaggi sono già inclusi (e visibili durante l'ordine).

N.B. – oltre al coupon indicato in basso vi segnaliamo anche il codice AMAGIC5PRO22, che offre uno sconto di 150€ (fino ad esaurimento, quindi provate ad utilizzarlo).

La promozione di HiHonor continua anche dal 4 al 31 maggio: per questa seconda fase rimane il Coupon di 100€, insieme alla TWS EarBuds 3 Pro e ai 6 mesi di Honor Care+. Il caricatore wireless SuperCharge da 100W non è più incluso e resta un'esclusiva della prima fare (quindi fino al 4 maggio).

Honor Magic 5 Pro è il Camera Phone del momento

Il nuovo top di Honor è stato apprezzato tantissimo da DxOMark, guadagnandosi anche la vetta come miglior Camera Phone con la sua tripla fotocamera da 50 + 50 + 50 MP con 8×8 dTOF e zoom digital 100X (grazie al teleobiettivo a periscopio).

Ovviamente Honor Magic 5 Pro non mette da parte lo stile: il flagship è dotato di un ampio schermo OLED da 6,81″ con bordi curvi (LTPO, 120 Hz) mentre sul retro trova spazio un modulo fotografico circolare. Il cuore del terminale è lo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultima soluzione di punta targata Qualcomm.

Frontalmente abbiamo una doppia fotocamera con il supporto al riconoscimento facciale 3D. La batteria è una capiente unità da 5.100 mAh con ricarica rapida da 66W (anche wireless da 50W).

