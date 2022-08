Tanti update per OnePlus, fra top di gamma e serie Nord

In questo mese di agosto, il team di sviluppo software di OnePlus ha rilasciato diversi aggiornamenti per gli smartphone che ne compongono il catalogo. Non soltanto per i top di gamma di fascia premium, ma anche per i modelli che compongono la sempre più ricca famiglia Nord di fascia medio/bassa.

Tutti gli aggiornamenti OxygenOS del mese per gli smartphone OnePlus

Partiamo da OnePlus 9 e 9 Pro e l'aggiornamento alla OxygenOS 12 in versione C.63:

Sistema Aggiornate la patch di sicurezza Android a 2022.08

Fotocamera Aggiunge lo scanner di testo che supporta la scansione e l'importazione di testo sul telefono con la fotocamera Aggiunge tre stili di filtro, tra cui Radiance, Serenity e Emerald Aggiunge l'esposizione lunga per regolare il tempo di esposizione, inclusi i Movie Vehicles, Water & Clouds e le opzioni Light Painting Aggiunge le modalità Filmato e Dual-view Video per migliorare l'esperienza dell'utente



C'è anche l'aggiornamento della OxygenOS 12 alla versione C.33 per OnePlus 8, 8 Pro, 8T e 9R:

Sistema Migliora la stabilità del sistema per alcuni scenari Risolve un problema per cui lo sblocco dell'impronta digitale potrebbe essere lento a rispondere Ottimizza l'esperienza di sblocco delle impronte digitali Aggiornate la patch di sicurezza Android a 2022.07

Comunicazione Migliora la stabilità delle connessioni di rete mobile



Passando alla fascia media, abbiamo l'aggiornamento C.07 e C.08 per la OxygenOS 12 di OnePlus Nord 2:

Sistema Ottimizzata l'esperienza della connessione Bluetooth Ottimizza l'esperienza di sblocco delle impronte digitali Migliora la stabilità del sistema Risolve il problema occasionale quando la cronologia delle chiamate veniva eliminata automaticamente Aggiornate la patch di sicurezza Android a 2022.07

Fotocamera Risolve il problema per cui Ultra Steady potrebbe funzionare in modo anomalo con una risoluzione 4K



C'è poi l'aggiornamento OxygenOS 12 con la build F.13 per OnePlus Nord:

Sistema Ottimizzata la visualizzazione dei caratteri Risolto il problema dello schermo vuoto in alcuni scenari Risolto il problema della mancata risposta per lo sblocco dell'impronta digitale Risolto il problema per cui l'icona di ricarica veniva visualizzata in modo anomalo in modalità di spegnimento Risolto il problema per cui il funzionamento non era fluido nell'interfaccia di anteprima di stampa Aggiornate la patch di sicurezza Android a 2022.07

Comunicazione Risolto il problema per cui il nome Bluetooth non veniva visualizzato in determinati scenari Risolto il problema relativo al rumore negli auricolari durante la regolazione del volume della chiamata

Fotocamera Ottimizzata l'impostazione del carattere della filigrana Ottimizzata la visualizzazione delle immagini in alcuni scenari Risolto il problema per cui il blocco dell'applicazione Foto funzionava in modo anomalo Risolto il problema per cui la fotocamera si arrestava in modo anomalo in determinati scenari



Concludiamo con OnePlus Nord N10 5G, Nord N20 e Nord CE: l'aggiornamento è rispettivamente OxygenOS 11.0.7, OxygenOS 12 A.07 e OxygenOS 11.0.18.18, ma in ogni caso l'unica novità riguarda l'introduzione delle patch di luglio.

Se avete uno dei succitati smartphone OnePlus e non avete ancora ricevuto l'ultimo aggiornamento, potete verificarne la disponibilità nei nostri articoli dedicati:

