La fotocamera di Nothing Phone (1) migliora con l’ultimo aggiornamento

Sono passate due settimane dall'ultimo aggiornamento rilasciato dalla compagnia, e adesso Nothing Phone (1) si sta nuovamente aggiornando. Questa volta l'update riguarda la Nothing OS 1.1.3, ma come gli scorsi aggiornamenti si concentra sull'ottimizzazione dell'esperienza software complessiva. In particolare sulla fotocamera, migliorandone vari aspetti, ma anche risolvendo alcuni bug presenti qua e là e aggiungendo l'opzione di Batteria Adattiva presente nativamente in Android 12.

Nothing Phone (1) si aggiorna a Nothing OS 1.1.3: ecco tutte le novità

Ecco il changelog completo:

Nuove funzioni Aggiunta opzione per attivare la Batteria Adattiva di Google per ottimizzare in maniera intelligente l'autonomia Ridisegnata la UI per la verifica con impronta per le app di terze parti

Migliorie per la fotocamera Quando usi l'illuminazione Glyph, le immagini sono automaticamente calibrate per avere colori e luminosità ottimali Migliorata la chiarezza delle foto quando si usa la fotocamera frontale Elaborazione più veloce per modalità Notte e HDR Colori più saturi quando si usa la fotocamera ultra-grandangolare Ridotto il rumore e migliorata la nitidezza quando si usa lo zoom Aggiunto un promemoria per pulire le lenti della fotocamera

Fix di bug e ottimizzazioni delle performance Risolto un problema che causava stuttering in alcune app come Twitter, Play Store, ecc. Risolto un problema che non faceva funzionare correttamente l'hotspot mobile Risolto il problema che causava il crash della schermata di blocco dopo aver cliccato su una notifica e aver provato a usare lo sblocco con impronta Rifiniti alcuni dettagli minori della UI Fix di bug generali



Con un peso di circa 64 MB, l'aggiornamento alla Nothing OS 1.1.3 è in fase di roll-out OTA, ma non dovrebbe volerci molto prima che arrivi anche sul vostro Nothing Phone (1).

