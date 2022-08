Xiaomi CIVI 2 certificato: arriva l’upgrade per la ricarica

Nonostante ad oggi sia una serie totalmente inedita nel resto del mondo, la gamma Xiaomi CIVI fa comunque parlare di sé, soprattutto ora che si parla di CIVI 2. Il nuovo modello del brand pensato per gli amanti del lifestyle ha ricevuto la sua prima certificazione, dove troviamo già la prima miglioria hardware, relativamente alla ricarica.

Xiaomi CIVI 2 con ricarica più potente e Snapdragon 7 Gen 1?

Alleged Xiaomi Civi 2 with 67W fast charging support visits 3C. Launch imminent.#Xiaomi #XiaomiCivi2 pic.twitter.com/aYccMozHKY — Mukul Sharma (@stufflistings) August 18, 2022

Per parlare dello Xiaomi CIVI 2 partiamo prima dalle cose che possiamo definire certe, cioè la ricarica rapida. Infatti, l'ente 3C ha certificato per il modello 2209129SC una potenza di 67W che, rispetto all'ultimo CIVI 1S da 55W è sicuramente un miglioramento da non sottovalutare.

Ma pare non siano finiti qui i miglioramenti in termini di specifiche tecniche per il prossimo CIVI 2. Questo perché dai leak è emerso, non per la prima volta, che il chipset che andrebbe ad utilizzare è lo Snapdragon 7 Gen 1, che ad oggi è ancora relegato all'OPPO Reno 8 in Cina e non ha trovato altri esponenti della fascia media. Chiaramente, il focus sarà sempre rivolto ai selfie, chissà dunque che il brand non investa maggiormente sulla fotocamera principale, oltre che sul design.

Purtroppo non abbiamo altri elementi per Xiaomi CIVI 2, ma si prospetta comunque come uno dei più interessanti prodotti della fascia medio-alta a cui dar credito per la competizione con Honor, OPPO e vivo, che soprattutto in patria hanno modelli piuttosto prestanti.

