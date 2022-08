Honor 70 in pre-ordine in Europa: spuntano i possibili prezzi

Honor 70, insieme ai suoi fratelli maggiori, è ormai presente in Cina da un po' di tempo e si prepara ad arrivare anche in Europa. Non a caso, in alcuni importanti mercati europei è già scattato il pre-ordine e da un leak apprendiamo già quali potrebbero essere i possibili prezzi di Honor 70 da noi.

Honor 70: prezzi Europa simili al precedente, ma sarà upgrade di specifiche

Come apprendiamo dell'arrivo di Honor 70 in Europa? Il brand ha già listato il prodotto sul suo sito Global, ma lo ha portato anche in una sorta di pre-order sullo store in Francia, Spagna e Regno Unito, dove si trova per tutti una data affine di fine promozione, cioè il 2 settembre 2022. Questa data si ricongiunge con quanto detto in alcuni leak precedenti, quindi è assolutamente avvalorata l'ipotetica data di uscita.

Da qui, si parte poi alla scoperta dei prezzi di Honor 70 in Europa. A riportarli è il leaker Sudhanshu Ambhore, che ci spiega che lo smartphone avrà due tagli, come il precedente Honor 50, ma per il modello base avremo un upgrade dai 6 agli 8 GB RAM, mentre restano invariate le memorie interne da 128/256.

Con questa premessa apprendiamo che la versione 8/128 GB dovrebbe costare 549€, mentre la 8/256 GB costerebbe 599€. Se notate, solo la prima variante ha un leggerissimo aumento di prezzo rispetto al precedente, che costava 529€. Resta invariata nel prezzo invece quella massima. Il che è sicuramente un bene considerando l'upgrade di specifiche tecniche rispetto a Honor 50: chipset più potente, display di alto livello, nuovo software e soprattutto la fotocamera sale di livello, trovando il nuovo sensore da 54 MP Sony IMX800 ed un ultra-grandangolare da 50 MP.

Purtroppo per l'Italia la pagina di pre-ordine non è ancora stata configurata, ma immaginiamo che accadrà a breve, visto che Honor potrebbe e dovrebbe presentare lo smartphone in contemporanea, magari proprio a IFA 2022 a Berlino.

