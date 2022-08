Beelink SER3: Ryzen 7 serie H in formato Mini!

Con lo smart working che impazza sempre di più tra le aziende che operano nel digitale, avere un buon PC è utile, ma lo spazio può essere un problema. Una soluzione potrebbe essere il Mini PC Windows Beelink SER3, dotato di chipset Ryzen 7 serie H e che ora è in offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto Beelink SER3: come risparmiare sul Mini PC Windows in offerta

La struttura del modello SER3 è, come anticipavamo, molto compatta e si presenta ideale per ogni tipo di scrivania. Molto buono il fatto che il corpo sia poi interamente in metallo. Sotto scocca troviamo invece una CPU Ryzen 7-3750H, a cui si abbina una GPU Radeon Vega 10. In più, sono presenti 8/16 GB RAM DDR4 e 256/512 GB SSD NVMe.

Quanto alla dotazione delle porte, abbiamo 4 USB 3.0, una Type-C, due ingressi HDMI, una porta LAN 1000 Mbps, un jack per le cuffie, l'ingresso di alimentazione ed il tasto di accensione. Non manca un attacco VESA per poggiarlo dietro ad un monitor. Tra l'altro, gli ingressi HDMI supportano il 4K a 60 Hz. Per la dissipazione, è presente infine una ventola interna. Il sistema operativo è Windows 10.

