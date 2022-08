Xiaomi 12S Ultra sarebbe dovuto essere anche in ceramica: i motivi del cambio di rotta

Xiaomi 12S Ultra è uno smartphone premium in tante sue sfaccettature: fotocamera, chipset, ma anche e soprattutto nel design e nei materiali che lo compongono, come abbiamo visto anche in recensione. Ma in realtà c'è stata la seria possibilità di vederlo non solo in similpelle, ma anche in ceramica e vetro, come ci mostrano alcuni prototipi.

Xiaomi 12S Ultra: spuntano i prototipi in ceramica e vetro

Per scoprire come era fatta la versione “alternativa” di 12S Ultra si deve guardare appunto dei prototipi venuti fuori in queste ore, che ci mostrano lo smartphone in due colorazioni ed entrambi con materiali diversi rispetto a quelli arrivati poi sul mercato. Sono prototipi perché riportano la dicitura Apollo al posto di Xiaomi, cosa che notoriamente il brand fa quando testa i nuovi telefoni.

Il primo che si può vedere è realizzato in vetro e con colorazione argento, con la piastra del bumper fotocamera dello stesso colore salvo quella dell'oblò, sempre di colore nero. Tra l'altro, è curioso come nel prototipo non ci sia neanche la dicitura Leica ma IDEA, proprio per far capire che sono dispositivi di prova. Passando all'altro modello, possiamo vedere una scocca in ceramica di colore nero, come già Xiaomi ha prodotto in passato. La curiosità è il fatto che la finitura sia opaca e non lucida come spesso accade per gli smartphone in ceramica.

Ma perché Xiaomi ha scelto di utilizzare la sola similpelle? Il problema sarebbe relativo al peso dello smartphone, in quanto con questi materiali utilizzati nei prototipi, sarebbe risultato effettivamente troppo pesante ed il 12S Ultra definitivo pesa già 225 grammi. Insomma, sicuramente un'occasione “persa” per gli utenti amanti di tali materiali, ma avreste preferito fossero così o apprezzate di più quanto visto sul mercato? Fatecelo sapere nei commenti!

