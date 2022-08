Honor 70 vicinissimo all’uscita in Europa: tutti i dettagli

La serie Honor 70 è arrivata sul mercato cinese da qualche mese e si è dimostrata come una gamma tra le migliori nel settore medio-top. Ma molti si chiedono se effettivamente Honor 70 arriverà nel mercato Global e quindi in Europa, ebbene qualcosa finalmente si muove, tra indicazioni ufficiali e leak.

Honor 70 a settembre in Europa? Tra conferme del sito Global e leak

Honor 70 going global

European market getting it next month pic.twitter.com/hikUt18Fd8 — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) August 4, 2022

Da dove inizia il discorso relativo alla venuta di Honor 70 in Europa e, più in generale, nel mercato Global? Tutto deriva dal sito ufficiale internazionale del brand, dove possiamo vedere la comparsa dei tre modelli che compongono la serie. Questo, possibilmente, indicherebbe che tutti e tre i modelli potrebbero arrivare nei mercati fuori dalla Cina, eppure c'è qualcuno che aggiusta il tiro.

Quest'ultimo è il leaker Teme, molto attento alle vicende di Huawei e Honor, che ci spiega come Honor 70, il modello base, dovrebbe approdare in Europa il prossimo mese e, nel momento in cui scriviamo, questa risposta è da condurre a settembre 2022. Ciò sarebbe davvero interessante, in quanto anche solo il modello standard è dotato di un comparto tecnico di tutto rispetto.

Display OLED curvo, refresh rate a 120 Hz, chipset Snapdragon 778G+, batteria con ricarica a 66W e soprattutto un comparto fotocamera davvero invidiabile, con il primo sensore Sony IMX800 da 54 MP, grandangolare da 50 MP e selfie camera da 32 MP. Per chi se lo stesse chiedendo, è sicuramente un cameraphone a prezzi più accessibili. Insomma, l'attesa ora si fa interessante e Honor potrebbe portare nel nostro mercato uno smartphone da non sottovalutare, come è già stato Honor 50.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il