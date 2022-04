Xiaomi CIVI 1S: lo smartphone più bello ha una data di presentazione

Nelle ultime settimane si è parlato in varie occasioni del ritorno della serie di Xiaomi votata alla bellezza: ed ecco che Xiaomi CIVI 1S è ad un passo dal debutto e arrivano tante novità su specifiche tecniche ed uscita sul mercato. Ancora una volta ci troviamo alle prese con un selfie phone elegante e raffinato, pensato per il pubblico femminile.

Xiaomi CIVI 1S: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Come si evince dalle immagini ufficiali pubblicate dalla compagnia di Lei Jun, Xiaomi CIVI 1S non introduce stravolgimenti rispetto al modello standard. Il design resta invariato, mentre viene migliorato il processo produttivo della back cover (realizzata in vetro opaco e anti-impronte ma con una finitura brillante). La fotocamera è composta da tre sensori disposti a triangolo, con uno di grandi dimensioni e due posizionati in basso; il flash LED si trova leggermente più sotto, incluso in un modulo aggiuntivo.

Per quanto riguarda il display non vi sono ancora conferme ufficiali ma si vocifera di un pannello curvo AMOLED LTPO da 6.55″ con refresh rate a 120 Hz, risoluzione in Full HD+, sensore ID integrato e punch hole centrale. Il cambiamento dovrebbe essere quindi solo nella qualità del display, ora con tecnologia LTPO (restano invariate dimensioni ed altre caratteristiche).

Ovviamente ci aspettiamo un penso contenuto ed uno spessore ultra-sottile, similmente alla prima generazione (166 grammi e 6.98 mm).

Specifiche tecniche

Ma quali saranno le novità nelle specifiche tecniche di Xiaomi CIVI 1S? Anche qui mancano conferme ma si vocifera di un upgrade del chipset che passerà allo Snapdragon 778G+, con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Ritroveremo una batteria da 4.500 mAh ma la ricarica passerà da 55W a ben 67W. Lato software non mancheranno la MIUI 13 e Android 12.

Fotocamera

Si vociferano novità anche per il comparto fotografico: Xiaomi CIVI 1S dovrebbe montare ancora una volta una selfie camera da 32 MP ma si tratterà di un sensore Sony IMX616 (anziché di un Samsung GD1). Ritornerà una tripla camera da 64 + 8 + 2 MP con un sensore principale Samsung GW3 ed un grandangolo Sony IMX355. Cambierà il terzo sensore: invece di un obiettivo macro avremo un modulo dedicato alla profondità di campo. Infine sarà presente la stabilizzazione OIS, grande assente nel modello standard.

Xiaomi CIVI 1S – Prezzo e uscita

Il nuovo Xiaomi CIVI 1S è in dirittura d'arrivo e quasi sicuramente resterà un'esclusiva cinese (come il primo capitolo): la data di presentazione è fissata per il 21 aprile, quindi non manca molto per scoprire tutti i dettagli del dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il