Realme Q5 e Q5 Pro ufficiali: un duo davvero per tutti i gusti

Realme non ha affatto terminato le sue carte e questo si evince dal debutto di nuovi modelli della serie Q. Infatti, dopo i GT 2/2 Pro e GT Neo 3, ci sono altri terminali sul mercato, questa volta dedicati alla fascia media: si tratta di Realme Q5 e Q5 Pro e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutto quanto c'è da sapere in merito alle specifiche tecniche, al prezzo e alla disponibilità.

Realme Q5, Q5 Pro e Q5i: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Realme Q5 Pro

Il nuovo Realme Q5 Pro si presenta con un design estremamente semplice, con un bumper fotocamera più sottile in cui campeggiano tre sensori. Il design ricorda parecchio quello di Realme GT Neo 2 (qui trovate la nostra recensione).

Ad arricchire lo stile di questo dispositivo ci pensa la trama a scacchiera, tipica di Vans (che però non ha collaborato con Realme), sia in giallo sia in bianco, che è visibile all'esposizione della luce, mentre quando non è sotto esposizione torna ad essere a tinta unita. Esiste poi una colorazione nera più semplice. Più regolare invece il design di Realme Q5, che si avvale sì di colorazioni traslucide, ma niente di particolare rispetto al modello superiore, andando a ricordare molto la serie Realme 9 Pro.

Realme Q5

Passando al display, Realme Q5 Pro si avvale di un pannello da 6.62″ Full HD+ AMOLED E4, con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 720 Hz ed un punch hole per la fotocamera anteriore.

Per quanto riguarda invece la versione base Realme Q5, abbiamo uno schermo LCD da 6.6″ Full HD+, con un refresh rate anch'esso a 120 Hz.

Hardwar, software e fotocamera

Guardando alle specifiche tecniche, la versione base Realme Q5 ha dalla sua un chipset Snapdragon 695 (octa-core con una frequenza massima di 2.2 GHz), accompagnato da 6/8 GB RAM e 128/256 GB, con possibilità di espansione virtuale. Per il modello Q5 Pro è integrata una soluzione Snapdragon 870 di Qualcomm, la più potente vista nella serie, a cui si accompagnano sempre 6/8 GB RAM e 128/256 GB storage.

Con la batteria, Q5 base si affida ad un modulo da 5.000 mAh, con una potente ricarica (per il segmento) da 60W. Quanto a Realme Q5 Pro, abbiamo sempre un'unità da 5.000 mAh, ma stavolta è alimentata da una ricarica rapida SuperDart da 80W e anche qui, c'è un piccolo record per la serie. Lato software si affidano entrambi ad Android 12 customizzato con la Realme UI 3.0.

Infine, abbiamo un comparto fotocamera abbastanza onesto, con sensore da 64 MP, uno da 8 MP a fare da grandangolare ed un 2 MP per le macro. Per la selfie camera, abbiamo un sensore da 16 MP.

Per concludere, la versione standard Q5 offre una tripla fotocamera da 50 + 2 + 2 MP, con sensore monocromatico e uno per le macro. Frontalmente abbiamo sempre una selfie camera da 16 MP, come per il fratello maggiore.

Realme Q5i, il piccolo di casa ha debuttato prima

Qualche ora prima dei due Realme Q5, ha debuttato quello che possiamo definire il piccolo del trio, cioè Q5i. Si tratta di un dispositivo di pura fascia media, con un display LCD a 90 Hz, un MediaTek Dimensity 810, batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W, dual camera da 13 + 2 MP e selfie camera da 8 MP. Il suo prezzo è molto inquadrato, visto che si configura a circa 174€ (1.199 yuan) nella variante base da 4/128 GB. Per saperne di più, vi lasciamo l'articolo dedicato.

Realme Q5 e Q5 Pro – Prezzo e disponibilità

Realme Q5 e Q5 Pro arrivano sul mercato cinese con prezzi molto competitivi per la fascia in cui si collocano. Partendo dal modello base, troviamo la configurazione da 6/128 GB a circa 187€ (1.299 yuan), mentre si sale a circa 216€ (1.499 yuan) per la 8/128 GB e per finire, la versione 8/256 GB è configurata a circa 245€.

Per quanto riguarda il modello Q5 Pro, abbiamo una base di partenza a circa 259€ (1.799 yuan) per la 6/128 GB, salendo a 288€ circa (1.999 yuan) con la versione 8/128 GB e per finire, la versione 8/256 GB che si attesta a circa 317€ (2.199 yuan). Non sappiamo se arriveranno anche in Occidente sotto altri nomi, ma è chiaro che anche il solo Realme Q5 Pro potrebbe fare la differenza nel nostro mercato.

