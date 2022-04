Google Pixel Watch: spunta una nuova immagine, con un design familiare

Non è passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato di Pixel Watch. Eppure, sarà perché il Google I/O si avvicina sempre più (secondo fonti più o meno autorevoli, infatti, il colosso di Mountain View potrebbe presentare il suo smartwatch proprio in occasione del grande evento), sul Web si è tornati a parlare del primo indossabile di Big G grazie ad un'immagine trapelata in rete in queste ore.

Una nuova immagine potrebbe aver confermato il design di Google Pixel Watch

Già in precedenza abbiamo avuto a che fare con alcuni render dedicati a Pixel Watch: lo smartwatch di casa Google sembra caratterizzarsi per la presenza di un quadrante rotondo con schermo curvo e una sola corona sulla destra. Il cinturino dovrebbe essere disponibile in più colorazioni, o almeno le immagini alle quali stiamo facendo riferimento ne mostrano quantomeno quattro.

Credits: FrontPageTech Credits: FrontPageTech Credits: FrontPageTech

Pare inoltre che Google Pixel Watch potrebbe debuttare con Wear OS 3.1 a bordo, ma quali funzionalità potremmo aspettarci? A dire il vero, non si hanno ancora molte informazioni di questo tipo, ma le immagini render mostrano Pixel Watch gestire attività come chiamate telefoniche e offrire funzionalità di monitoraggio della salute (contapassi e rilevamento della frequenza cardiaca) e GPS.

Di seguito trovate quello che dovrebbe essere il primo (e presunto) render ufficiale, anche se ovviamente è frutto di un leak di queste ore. Tuttavia il design suona alquanto famigliare, dato che sembra riprendere quasi completamente quello già anticipato in precedenza: sarà davvero questo il design del primo smartwatch di Google?

Secondo alcune voci, infine, Pixel Watch potrebbe supportare il Google Assistant di prossima generazione ed essere alimentato da un chipset Exynos. Il lancio del primo smartwatch a marchio Pixel è atteso in occasione del Google I/O: se ci saranno ulteriori notizie, saremo pronti ad aggiornarvi.

