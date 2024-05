Su TikTok torna a suonare la musica di Universal: firmato il nuovo accordo

Dopo che lo scorso febbraio, alla scadenza del precedente accordo, Universal Music Group ha rimosso le canzoni dei propri artisti da TikTok, tra le due compagnie sembra essere tornato il sereno e la musica ha ricominciato a suonare. In queste ore, infatti, è stato siglato un nuovo accordo che mette fine alle controversie, permettendo a famosi artisti come Taylor Swift, Drake e Olivia Rodrigo di riportare le proprie canzoni sul famoso social network dei video brevi.

Universal e TikTok di nuovo insieme: l’accordo riporta la musica sul social network

Il nuovo accordo “multi-dimensionale” tra TikTok e Universal Music Group protegge anche gli artisti dai pericoli dell’intelligenza artificiale generativa, con le due compagnie che si sono impegnate a rimuovere qualsiasi brano non autorizzato e generato tramite l’AI. Ci saranno anche nuove opportunità per la monetizzazione per gli artisti, grazie al settore e-commerce in crescita sul social network di ByteDance.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a UMG e UMPG su TikTok: lavoreremo insieme per garantire che gli strumenti di intelligenza artificiale siano sviluppati in modo responsabile per consentire una nuova era di creatività musicale e coinvolgimento dei fan, proteggendo al contempo la creatività umana“, ha affermato Ole Obermann, responsabile globale dello sviluppo del business musicale di TikTok.

