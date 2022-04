vivo X80 Pro, svelati i sensori fotocamera: è sfida vera ai rivali

vivo X80 Pro, così come il modello base, sta per arrivare sul mercato e promette di essere uno dei più capaci smartphone prodotti dal brand, specie nella fotocamera. I sensori previsti nel comparto sarebbero infatti, secondo un leak, di grande spessore e si contornerà di importanti espedienti per ottenere scatti di gran livello.

vivo X80 Pro con nuova fotocamera Samsung GNV e vivo V1+ tra leak e conferme

Per poter partire a parlare dei nuovi sensori del vivo X80 Pro, possiamo e dobbiamo partire dalle conferme del brand. Infatti, la Blue Factory ha annunciato la presenza di un sensore fotocamera Samsung ISOCELL GNV da 50 MP 1/1.3″ e apertura f/1.57, che andrà a coniugarsi con altri tre sensori ausiliari, tutti di ottima fattura.

Questo perché, sembra sia presente un ultra-grandangolare da 48 MP Sony IMX598 1/2″, sensore usatissimo da vivo sin da X50, per proseguire con un teleobiettivo pan-tilt da 12 MP Sony IMX663 1/2.9″ e Zoom 2x e per finire un periscopio da 8 MP Hynix Hi847 con Zoom ottico 5X. Insomma, non ci si può lamentare. Anche perché, non è affatto finita qui: vivo ha aggiornato il suo ISP proprietario, cioè vivo V1+, andandolo ad affiancare alla doppia soluzione hardware che troverà X80 Pro, portando a risultati enormi nelle foto notturne.

A questo, va aggiunta la sempre importante collaborazione con Zeiss per le lenti, visto che troveremo obiettivi in vetro-plastica G+P e proprio il rivestimento della casa tedesca con tecnologia T*, già presente sulla serie X70.

Non ci resta che attendere il prossimo 25 aprile 2022, dove scopriremo proprio tutto in merito alla nuova serie top gamma di vivo. Nel frattempo, potete affidarvi all'approfondimento dedicato e, se volete, potete acquistare uno tra vivo X Note, X Fold e vivo Pad dalle nostre guide.

