Google Pixel Watch nelle prime immagini: tutto quello che sappiamo finora

Dopo il lancio dei modelli Pixel 6 e 6 Pro, agli appassionati della compagnia statunitense non manca che attendere il debutto del tanto chiacchierato Google Pixel Watch, accessorio indispensabile per completare l'ecosistema mobile di Big G. Ma quando arriverà il primo smartwatch di Google e quali saranno le sue caratteristiche? In questo approfondimento facciamo il punto della situazione sul futuro Pixel Watch di Google e ci sono anche le prime immagini “ufficiose”!

Google Pixel Watch: tutto quello che sappiamo sul primo smartwatch di Big G

Design e display

Entriamo subito nel vivo con il design dell'indossabile: in rete hanno fatto capolino alcune immagini prese dal presunto poster ufficiale dedicato al dispositivo. Google Pixel Watch viene mostrato nella sua interezza, sfoggiando un ampio display circolare con bordi curvi ed un pulsante fisico posizionato a destra del corpo. Inoltre le immagini mostrano Google Maps in azione, segno che il dispositivo avrà il supporto alle applicazioni.

Il presunto design ricorda tantissimo quello dei render trapelati nei mesi scorsi, dettagli che rende ancora più credibile l'indiscrezione di queste ultime ore. Ovviamente è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma un look di questo tipo potrebbe essere un'ipotesi più che plausibile.

In merito alle dimensioni del display non ci sono ancora rumor né conferme, quindi restiamo in attesa di novità.

Hardware e software

Anche la parte hardware di Google Pixel Watch è ancora molto nebulosa: secondo le ultime novità lo smartwatch sarebbe dotato di un chipset realizzato a 5 nm prodotto da Samsung. Precisamente dovrebbe trattarsi di una soluzione esclusiva per Google, forse una versione personalizzata dell'attuale Exynos W920 visto a bordo di Galaxy Watch 4. Non ci sono dettagli certi su autonomia e ricarica, ma alcune fonti interne parlano della necessità di ricaricare il dispositivo almeno una volta al giorno (un dato per nulla entusiasmante).

Come sottolineato poco sopra, avremo il supporto ad alcune app (come nel caso di Maps) mentre per il resto delle funzionalità ritroveremo tutti gli elementi tipici. Avremo quindi il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, il rilevamento dei valori SpO2, tante modalità sportive; in aggiunta non mancherà l'integrazione delle funzioni di Fitbit.

Passando invece alla parte software, l'indossabile avrà dalla sua Wear OS 3: fino a questo momento il sistema operativo sta facendo faville sotto forma di One UI Watch con gli ultimi indossabili di Samsung.

Google Pixel Watch – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Da Google tutto tace e non è dato di sapere quando arriverà il nuovo Pixel Watch. Secondo le varie indiscrezioni lo smartwatch sarà presentano nel 2022, ma al momento manca ancora una data precisa. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

