Google si prepara al lancio di Pixel Watch: ecco le ultime novità

Il debutto di Pixel Watch di Google potrebbe essere più vicino del previsto. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in Rete, infatti, il colosso di Mountain View si starebbe preparando al lancio del primo smartwatch, che – tra l'altro – giungerà sul mercato con a bordo l'ultima versione del suo sistema operativo dedicato ai dispositivi indossabili: Wear OS 3.1.

Google lancerà Pixel Watch con Wear OS 3.1 a bordo: spuntano novità

A dire il vero, di Pixel Watch non si conosce molto, anzi. L'indossabile di casa Google sembra essere avvolto ancora nel mistero, ma qualcosa inizia a venir fuori – anche con l'avvicinarsi del lancio. Quanto al design, ad esempio, si vocifera circa la presenza di un quadrante rotondo e di un corpo tutto sommato minimalista, che ricorda molto l'aspetto di Samsung Galaxy Watch 4.

Inoltre, si pensa che Pixel Watch possa arrivare in tre diverse varianti, anche se non è ancora chiaro cosa possa cambiare tra un modello e l'altro. Probabilmente le dimensioni, ma non è neppure da escludere la possibilità che Google possa introdurre nel mercato un modello con connettività cellulare.

Ora, stando a quanto riferito dal leaker @EvanBlass su Twitter, Pixel Watch verrà lanciato con Wear OS 3.1 a bordo, l'ultima versione del sistema operativo di Google per gli indossabili e che al momento attuale è stato implementato solo su Samsung Galaxy Watch 4. Dal punto di vista delle funzionalità, dunque, lo smartwatch realizzato dal team di Mountain View potrebbe offrire molto più delle classiche funzioni dedicate al monitoraggio della salute, ma i dettagli in merito ancora scarseggiano.

Non si ha ancora una data di lancio di Pixel Watch, ma come affermato dalla fonte stessa “a questo punto, non ci vorrà molto”. Sarà forse in occasione del Google I/O?

