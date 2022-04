Paura della pioggia a Pasquetta? Il tuo smartphone ti avvisa!

Come spesso accade nelle giornate festive, il maltempo è sempre dietro l'angolo, come nella proverbiale giornata di Pasquetta. Ma come prevedere questa situazione senza cadere in spiacevoli sorprese? Con il nostro smartphone ormai riusciamo a fare anche questo e, in un modo o nell'altro, sia su iOS che Android possiamo ricevere notifiche di pioggia in arrivo e in questa guida vi spieghiamo come fare.

Come ricevere notifiche di pioggia in arrivo su iOS e Android

iOS (iPhone)

La prima opzione, visto che esiste proprio nell'app di default, per ricevere le notifiche di pioggia in arrivo è su iPhone e, di conseguenza, su iOS. Il requisito fondamentale per questa funzione è l'aver aggiornato il proprio smartphone almeno ad iOS 15 ma, considerando che è presente anche su iPhone 6s e iPhone SE 2016, non sarà difficile che sia incluso in questo gruppo. Fatta questa premessa, procediamo con il percorso da seguire tra le varie Impostazioni.

Consentire sempre l'accesso alla posizione La prima cosa da fare è andare nelle Impostazioni, poi si va a selezionare l'applicazione Meteo in basso, cliccando successivamente su Posizione e poi consentire l'accesso in modalità “Sempre“. Attivare le notifiche di pioggia Consentito l'accesso alla posizione, andiamo sull'app Meteo, tocchiamo il menù posto in basso a destra (che è quella con l'icona con tre linee), poi dal cerchio con tre puntini in alto a destra, andiamo a selezionare Notifiche, cliccando di seguito su Continua e dopo su Consenti, assicurandovi però di avere attiva la voce “La mia posizione“.

Fatto questo, dovreste ricevere le notifiche della pioggia in arrivo sul vostro iPhone. Purtroppo, al momento l'Italia non è tra i paesi inclusi per questo tipo di notifica, ma arriverà a breve. Non temete però, qui di seguito vi riportiamo un modo utile per poterlo fare nel frattempo sia su iOS che Android.

RainViewer (Android/iOS)

RainViewer Android

Il metodo più utile per avere le notifiche di pioggia in arrivo è racchiuso in un'applicazione molto ben fatta, che si chiama RainViewer. Questo applicativo vi dà un quadro completo delle precipitazioni in arrivo o comunque già presenti e potete utilizzare la sua comoda funzione di notifiche per sapere se effettivamente pioverà o meno.

Se la utilizzate da Android, vi basterà scaricare l'app su Play Store, aprirla selezionare la città preferita o la posizione attuale, andare nelle Impostazioni (icona in basso a destra), poi Notifiche e controllare che le notifiche per la pioggia siano attive. Così, ogni volta che la perturbazione è in arrivo, RainViewer vi invierà una notifica.

Per chi la utilizza su iOS, il processo è simile, ma per attivare le Notifiche, dovrete andare in basso e cliccare sull'icona della Stella, andando a consentire ovviamente l'accesso alla Posizione all'app, facendo poi uno scroll e controllare che gli switch di Avviso di Pioggia e Precipitazioni nel raggio siano attive.

RainViewer | Google Play Store | Download

RainViewer | App Store | Download

Questi erano i metodi più rapidi per ricevere le notifiche di pioggia in arrivo su iOS e Android. Per conoscere come oscurare la vostra abitazione su Google e Apple Maps, vi lasciamo quest'altra guida.

