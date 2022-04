Questo strumento multifunzione 9 in 1 Xiaomi NEXTOOL vi dà una mano in ogni occasione

Tra i gadget di Xiaomi YouPin si nascono dei veri e propri piccoli tesori: tra questi vi segnaliamo lo strumento multifunzione di NEXTOOL, un attrezzo 9 in 1 perfetto per gli amanti dei lavori in casa ma che potrebbe tornare utile anche nelle mani dei professionisti. E ovviamente non può mancare un'offerta lampo golosa: nove prodotti in uno, ma ad un prezzo contenuto!

Xiaomi NEXTOOL 9 in 1: il nuovo strumento multifunzione offre tante funzioni in un unico accessorio

Il brand NEXTOOL, attivo su Xiaomi YouPin, ci ha regalato sempre prodotti utili come la torcia multiuso 6 in 1 (un classico intramontabile), la pratica fionda da sopravvivenza ed il coltellino che nasconde ben 14 accessori. Insomma, si tratta di un marchio che offre tutta una serie di gadget interessanti e a questo giro arriva un pratico strumento multifunzione 9 in 1 dedicato al fai da te. L'attrezzo integra infatti vari strumenti utili, tra cui una chiave a pappagallo, una pinza ed un seghetto, ma anche un cacciavite, una lama ed un paio di tronchesi.

