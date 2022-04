Realme Q5i ufficiale con display AMOLED a 90 Hz e Dimensity 810, a partire da 174€

L'azienda cinese è in pieno flusso creativo e dopo il lancio di GT Neo 3, ha annunciato l'uscita di tre nuovi dispositivi: Q5, Q5 Pro e Q5i. I primi due verranno presentati ufficialmente domani, 20 aprile 2022, ma nel frattempo il “piccolo” della famiglia debutta con un giorno in anticipo rispetto agli altri: scopriamo quindi caratteristiche, prezzo e disponibilità di Realme Q5i.

Realme Q5i è ufficiale: il nuovo mid-range debutta prima dei “fratelloni”

Realme Q5i si presenta con un design caratterizzato da linee pulite e bordi netti, riprendendo lo stile del brand, con uno spessore di soli 8.1 mm. Il display AMOLED da 6.58″ Full HD+ (2408 x 1080) è dotato di un refresh rate da 90 Hz e 600 nit di luminosità e vede la presenza di un notch a goccia centrale che ospita la selfie camera da 8 MP.

All'interno di Realme Q5i troviamo un processore MediaTek Dimensity 810 (con una frequenza massima di 2.4 GHz) e 4/6 GB di RAM (con il supporto anche a quella virtuale) e 128 GB di spazio d'archiviazione UFS 2.2. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 33W.

Sul retro troviamo il bumper rettangolare del comparto fotografico principale, dotato di un sensore da 13 MP ed uno per la profondità di campo da 2 MP e doppio flash LED. Il sistema operativo è Android 12, sotto forma di Realme UI 3.0.

Tra le feature aggiuntive troviamo un sensore d'impronte sul frame laterale, un ingresso USB Type-C, un doppio speaker stereo, il supporto Hi-Res Audio, connettività 5G e Wi-Fi dual band.

Realme Q5i è disponibile in Cina in preordine, nelle colorazioni blu e nero e nelle versioni 4/128 GB e 6/128 GB, entrambe con le cuffie TWS Realme Buds Q2 in omaggio, rispettivamente a 174€ circa al cambio (1199 yuan) e 188.5€ circa (1299 yuan).

