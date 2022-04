Il nuovo pieghevole Huawei non sarà Mate X3 ma un sequel di Mate Xs

Dopo settimane di indiscrezioni, spesso confusionarie, sul nuovo pieghevole Huawei, forse pare si sia trovata una quadra, con tanto di possibile data di uscita. Infatti, dai leak sembra che non vedremo un Mate X3, non per ora, ma un vero e proprio sequel di Mate Xs, cosa vorrà dire?

Huawei Mate XS 2 potrebbe essere il nuovo pieghevole: ecco quando dovrebbe arrivare

A parlare del nuovo Mate foldable sono vari leaker su Weibo, ma prendendo come guida Bald Panda, pare ci ritroveremo davanti una sorta di seguito di qualcosa di già visto. Questo perché il nuovo modello non dovrebbe chiamarsi affatto Mate X3, come si pensava fino a queste ore, ma in realtà potrebbe essere un erede di Mate XS anche nel nome.

Infatti, sul mercato potrebbe arrivare un Huawei Mate XS 2, che dovrebbe distinguersi dalla serie regolare in quanto dovrebbe aprirsi verso l'esterno, così come è stato proprio fino a XS. Quanto invece alle altre caratteristiche, sembra che troveremo una batteria da 4.500 mAh (come mostrato dal TENAA), con una ricarica a 66W (come certificato da 3C). Per il chipset invece, ci sarebbe definitivamente lo Snapdragon 888 4G, sempre secondo il leak.

Ma quando dovrebbe arrivare quindi questo nuovo pieghevole? Huawei ha fissato un evento per il prossimo 28 aprile 2022, dove presenterà anche altri prodotti AIoT e, dalla locandina, troviamo una didascalia che parla proprio di un foldable: che sia proprio lui?

