Honor 60 e 60 Pro ufficiali: bellezza e potenza a partire da 375€

Belli e stilosi, Honor 60 e 60 Pro sono finalmente ufficiali e danno nuovo lustro alla serie principale del brand cinese: entrambi i dispositivi fanno dei passi avanti rispetto alla generazione precedente, portando tante migliorie e novità, ad un prezzo ancora una volta super abbordabile.

Honor 60 e Honor 60 Pro ufficiali: tutte le novità e le differenze

Honor 60

Honor 60 Pro

Osservando i nuovi arrivati di casa Honor è impossibile non notare le differenze relative allo stile. I due terminali montano display OLED Full HD+ con punch hole per il a selfie camera: si tratta di pannelli al top, con profondità colore a 10 bit effettivi, DCI-P3 100%, HDR10 (o HDR10+ per il modello Pro) e refresh rate a 120 Hz. Tuttavia le differenze ci sono eccome: Honor 60 adotta uno schermo da 6.67″ con bordi curvi mentre il fratello maggiore Pro presenta un display più grande, da 6.78″, con bordi Quad Curve.

Honor 60

Honor 60 Pro

Le differenze continuano anche nel comparto tecnico, capeggiato dallo Snapdragon 778G per il modello standard. Nel caso di Honor 60 Pro abbiamo invece il recente Snapdragon 778G+, soluzione leggermente potenziata in grado di raggiungere i 2.5 GHz di frequenza massima. Per le memorie abbiamo 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage: insomma, il minimo sindacale ormai.

Entrambi i dispositivi sono dotati di una tripla fotocamera ma mentre Honor 60 offre un modulo da 108 + 8 + 2 MP (con grandangolo e profondità), il fratellone arriva con un pacchetto da 108 + 50 + 2 MP, con un sensore ultra-wide/macro (più quello dedicato alla profondità di campo). Le differenze proseguono anche lato selfie, con una fotocamera da 32 MP ed una da 50 MP (riservata al Pro). Per la batteria gli smartphone si allineano grazie alla presenza della stessa unità da 4.800 mAh, con ricarica rapida da 66W.

Concludiamo con il prezzo di vendita dei nuovi terminali: mentre Honor 60 arriva ad un prezzo di partenza di 375€ al cambio (2.700 yuan), per la versione da 8/128 GB, con il fratellone Pro si sale a 515€ al cambio (3.700 yuan), in questo caso per la variante base da 8/256 GB. Entrambi i dispositivi sono disponibili in preordine in Cina ma non è dato di sapere quando arriveranno in Europa.

Per tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche e prezzi di Honor 60 e 60 Pro, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato ai nuovi modelli del brand cinese.

