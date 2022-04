Xiaomi 12S e 12S Pro: i nuovi top con Snapdragon 8 Gen 1+ si fanno più vicini

Nelle scorse settimane si è parlato della possibilità di vedere ben tre smartphone Xiaomi equipaggiati con il prossimo Snapdragon 8 Gen 1+, versione potenziata dell'ultimo chipset di punta targato Qualcomm. Il lancio della piattaforma non sarebbe poi così lontano (si parla di maggio) ed ora nuove indiscrezioni fanno riferimento a Xiaomi 12S e 12S Pro, i futuri top di gamma della compagnia di Lei Jun.

Xiaomi 12S e 12S Pro avvistati in varie certificazioni: a quando il lancio?

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare dello Xiaomi 12S e della presenza dello Snapdragon 8 Gen 1+: ci sono voci già da gennaio, segnali che si fanno pi+ insistenti grazie all'apparizione nel database dell'ente IMEI, insieme ai numeri di modello. Abbiamo quindi la versione base siglata 2206123SC (abbreviato in L3S) ed il fratello maggiore Xiaomi 12S Pro, ossia il dispositivo 2206122SC (abbreviato in L2S). Sono trapelati perfino i nomi in codice, rispettivamente diting e unicorn: si tratta di due smartphone in arrivo per il mercato cinese, almeno per il momento.

I nuovi Xiaomi 12S e 12S Pro saranno mossi dallo Snapdragon 8 Gen 1+, attualmente in fase di produzione da parte di TSMC: si tratterà di un soluzione a 4 nm, siglata SM8475. Non vi sono ancora certezze, ma potrebbe essere una versione potenziata dell'attuale 8 Gen 1 e dovrebbe debuttare – come anticipato anche in apertura – nel corso del mese di maggio. Oltre a Xiaomi arriveranno anche flagship targati Motorola, Lenovo e Samsung, ma per ora è ancora tutto molto nebuloso.

Oltre ai dispositivi S ci sarebbero anche altri terminali in arrivo: Xiaomi 12 Ultra è un dispositivo di cui si parla ormai da parecchio e sembra che sia previsto anche uno Xiaomi 12 Lite 5G, già protagonista di varie indiscrezioni.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il