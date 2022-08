Realme 9i 5G ufficiale: focus su design e 5G economico

Realme è uno dei brand più attenti a portare la tecnologia più aggiornata a prezzi accessibili e smartphone come Realme 9i ne sono l'esempio, specie ora che è ufficiale la sua versione 5G. Infatti, il nuovo mid-range della compagnia va a completare ciò che mancava alla versione LTE, puntando a coloro che sono alla ricarica di un'opzione di fascia media ma con supporto alla connettività di ultima generazione.

Realme 9i 5G ufficiale: tutte le novità

Design e display

Disponibile nelle colorazioni Metallica Gold e Rocking Black, Realme 9i 5G reinterpreta quel Dazzling Design che caratterizza gli ultimi prodotti dell'universo Realme. Ha una scocca che misura 164,4 x 75,1 x 8,1 mm e pesa 187 grammi e incorpora uno schermo LCD da 6,6″ Full HD+ (2408 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 455 PPI, refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz. Ha un notch a goccia che incorpora la selfie camera, un sensore da 8 MP f/2.0, e un lettore d'impronte laterale.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Per il chipset, al posto dello Snapdragon 680 troviamo il MediaTek Dimensity 810, ormai must-have del chipmaker taiwanese per la fascia media. Oltre al supporto 5G, il SoC a 6 nm TSMC incorpora una CPU octa-core (2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz) e una GPU Mali-G57 MC2, affiancati da 4/6 GB di RAM LPDDR4X (+5 GB con Dynamic RAM) e 64/128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD fino a 1 TB.

In merito alla batteria, ritroviamo un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 18W (stranamente peggiore dei 33W del modello 4G). Lato fotocamere ritroviamo il trittico di sensori da 50+2+2 MP f/1.8 con lente Portrait e macro. Il reparto connettività include supporto dual Mode 5G, Wi-Fi ac Dual Band e Bluetooth 5.2, mentre il software si basa su Android 12 e Realme UI 3.0.

Realme 9i 5G – Prezzo e data di uscita

Realme 9i 5G viene lanciato ufficialmente in India al prezzo di 14.999 Rs (circa 185€) per la versione da 4/64 GB e 16.999 Rs (circa 210€) per quella da 6/128 GB. Nessuna informazione, invece, sulla sua eventuale disponibilità per il mercato europeo.

