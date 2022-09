Le nuove ciabatte antiscivolo di Xiaomi YouPin sono comode, colorate e costano solo 5€

Non lo ripeteremo mai abbastanza, dato che è sempre bene tenerlo a mente: Xiaomi non è solo tech ma anche life style e la declinazione massima di questa filosofia è YouPin, la sua piattaforma di crowdfunding (dove operano anche tanti partner verificati). Un esempio perfetto? Le nuove ciabatte antiscivolo: arrivano da Xiaomi YouPin, sono super economiche e coloratissime!

Xiaomi YouPin ha un nuovo tipo di ciabatte antiscivolo, dal prezzo super

Questa non è la prima volta che la piattaforma ospita prodotti di questo tipo: proprio quest'estate abbiamo avuto un'invasione di modelli in stile Crocs! Nel caso delle nuove ciabatte, si tratta di una soluzione più semplice, con una suola antiscivolo e realizzati in EVA. Arrivano da Xiaomi YouPin ma sono disponibili anche per noi occidentali grazie ad AliExpress (come spesso accade).

Caratterizzate da un design fresco, con colorazioni accese, le nuove pantofole sono leggere, lasciano respirare il piede e lo ospitano in modo naturale e comodo.

Le ciabatte antiscivolo di Xiaomi YouPin (il nuovo modello disponibile di recente) sono in offerta lampo su AliExpress ad una cifra davvero irrisoria. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, disponibile in varie taglie: leggete bene le misure, riportate in modo preciso all'interno della scheda.

